媽媽示範5式親子瑜珈　邊玩邊鍛練身體　增加信任更可控制情緒

可以鍛練身體、紓緩壓力的瑜珈一向深受都市人歡迎，而雙人瑜珈除了能加強訓練肌肉，過程中亦可培養感情。有15年瑜珈經驗的秋琪媽媽在兒子Osiris出生便開始接觸親子瑜珈，她形容單人瑜珈與親子瑜珈非常不同，前者只需專注自己，後者則非常著重溝通，因此能拉近親子關係。

媽媽秋琪和兒子，二人都十分享受一起做瑜珈。 「親子瑜珈就像玩耍，可以增進溝通、培養感情，因為過程中有很多身體接觸，又會不斷溝通，小孩要非常信任爸媽才能做到。」秋琪回憶Osiris出生後兩、三個月時，已穿著尿片一起到瑜珈房，大人在練習時他就在一旁自得其樂，耳濡目染下，長大後亦喜歡與媽媽一起做瑜珈。 雖然秋琪是瑜珈教練，卻沒有強逼兒子頻密地學習，讓Osiris按自己的心情和時間安排。秋琪形容瑜珈就像工具，小孩可以先練習不同的呼吸方法，再學靜止動作，當靜下心來注身體變化、調整姿勢，亦能從中訓練專注力，另外更可調整心情，排走負能力：「有時會見到Osiris獨自打坐，之後才知他心情不好，又說打坐後會平靜一點。亦有家長表示小孩學瑜珈後，更懂得控制情緒。」

擁抱是很自然的事。 親密接觸加讚美，有助拉近親子關係 在示範親子瑜珈時，秋琪除了邊做邊指引，亦不斷用語言或笑容來稱讚Osiris，例如「非常之好」、「Yes!」、「Good!」等等，即使是一個簡單的動作，也不吝嗇於給予認同。雖然進行親子瑜珈時，經驗較為豐富的家長是主導角色，但小孩也不能隨隨便便的跟隨，過程中也要專心留意指示，全身用力維持動作等等，因此當能夠互相配合、成功做到動作時，小孩也會獲得成功感。「我不會一開始就做很難的動作，或特別去選擇難度高的動作，而是按兒子的能力配合，我希望大家都有滿足感，而非受打擊。」 以下5式親子瑜珈，難度有高有低，秋琪則建議家長最好有瑜珈基礎，肌肉有一定力量，才能順利帶領小孩進行，又或一起上堂學習。

一：雙人平板式Double Plank 1：大人先做平板式

2：雙手打開至膊頭闊度，雙腳伸直雙腳，打開至盆骨闊度

3：十隻手指張開撐在地板，膊頭要在手腕上方

4：小孩反方向踏上大人上方，雙手捉住大人腳跟，腳放大人肩胛骨位置

5：一起收緊肚皮 眼向前望，身體保持筆直

二：雙人船式Double Boat 1：二人伸出雙手互相捉住手腕，大人手掌向上，小孩手掌向下

2：腳掌抵著腳掌，先後向上伸直雙腳

3：穩定後可嘗試曲膝放下雙腳，繞到雙手外側，期間腳掌不能分開

4：過程中保持肚皮收緊，胸口向上提升，膊頭放鬆不要縮起

三：雙人扭轉式Double Twist 1：二人背對背坐下，雙腳盤坐

2：一起吸氣提高雙手，呼氣時反方向放下雙手，及捉住自己和對方的一邊膝頭

3：可重複多次，期間要保期呼吸節奏，和身體要坐直 秋琪指轉動身體時，同時亦會扭動內臟，達到排毒效果。而且動作簡單，有很好的放鬆效果。

四：下犬式加嬰兒式Down Dog and Child Pose 1：小孩先做嬰兒式，屈起雙腿，雙手向前伸直趴下

2：大人站在小孩雙手可碰位置，讓小孩捉住大人腳眼

3：大人向下摺起，手掌按著小孩腰部下方

4：大人呼氣，身體向下壓，同時慢慢把手向前推

5：如小孩許可，大人可慢慢向後退少少，增加拉扯力 這動作可幫助小孩拉長、拉直脊椎。

五：飛行式Fly Yoga 1：大人躺在地上，雙手伸直平放在身體兩側，小孩站到大人手指前

2：大人把腳掌踩在小孩腹部前方，向外傾斜45℃

3：二人雙手互握，小孩的手指要向前，大人手指向外

4：小孩收緊肚皮，大人腿用力向上推 秋琪指這動作就像「飛高高」遊戲，所有小孩都很喜歡，但對家長的力量有一定要求，建議爸媽們不要急著嘗試，以免發生意外。

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在今個週末，秋琪將會在綠悠市集The Conscious Festival主持瑜珈教室，歡迎有興趣學習瑜珈的爸媽參加。場內亦有環保市集，匯聚80多個環保品牌，及多個講座和遊戲。

The Conscious Festival

日期：4月13至14日

地點：香港嘉里酒店

瑜珈體驗：https://tinyurl.com/CFHK19wellbeingmorning

活動詳情：https://tinyurl.com/y2k7nwtx

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