【眼光光】瞓唔著、半夜醒又瞓唔返？中醫教你煲安神湯水幫助入眠

失眠是很多都市人常見的煩惱，但不要以為失眠只會發生在成人身上，小孩也會失眠。註冊中醫師倪詠梅指在中醫角度看，失眠是指總睡眠時間、深度睡眠時間不足、睡醒後疲勞感未消、不能恢復體力與精力，輕者有入睡困難，或寐而不酣，時寐時醒，又或半夜醒來不能再入睡；重則徹夜不寐。倪醫師又指造成失眠的原因有很多，而小孩的失眠原因多為較膽小。她建議家長可煲有安神清心功效的合歡靈芝湯，幫助子女入睡。

倪醫師指只要覺得睡不好、睡不夠、夜間易醒、難以入睡等情況都屬失眠，造成失眠的原因主要分虛症（身體有不足）和實症（體質過盛）兩種，而兩個症狀也可細分為以8個情況：

虛症

1：心脾血虛—曾生大病，生活勞碌，躺下來腦袋卻仍不斷轉，倪醫師指這情況多出現在女性身上。

2：心虛膽怯—倪醫師指如發生在大人身上，情況則類似驚恐症，心跳較快，「聽到行雷都會驚到彈起」，而小孩則是天生較膽小，缺乏安全感。

3：陰虛火旺—患者會經常感到口渴、手心腳心出汗、晚上盜汗。成因是因長期捱夜、經常吃辛辣或煎炸食物。

4：血虛肝郁—患者情緒低落，指甲蒼白。

實症

5：痰熱壅遏—患者體質壯實，體內脂肪較多，經常進食肥膩食物，因體內有火而心神不安寧和煩燥。

6：中焦不和—中焦是指脾胃附近位置，成因是食太多、太遲吃晚飯，又或宵夜過於豐富，食物未消化就躺下，造成胃不和，臥不安。

7：肝火旺盛—患者多心情煩燥，口苦口乾，眼有紅筋。

8：心火旺盛—患者易生飛滋和暗瘡，飲食上常吃煎炸食物。