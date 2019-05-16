小一只學字母同數字？幾個月後就知道魔鬼在細節｜德國紅蕃媽媽

許多香港媽媽都跟我說，德國的小朋友太幸福了。上幼稚園去玩，小學沒有太多功課，玩耍時間很充裕。那麼，看起來德國小學教育很簡單，事實是否如此呢？ 德國三年幼稚園生活，並沒有提任何學術教育，幼童返去純玩，透過不同玩樂，讓小朋友學習自理能力，融入社群，習慣團體生活。小朋友在幼稚園學懂規矩，適應了社群，上到小學就正式開始學習了。

大家可能聽說過，德國小朋友在六歲前都不會學寫字。這個是真的，孩子或許在幼稚園最後一年學會寫自己的名字，但正確的揸筆手法，同真正寫字認字，都在一年級開始。

德國小學課程，分為德語、數學、自然常識綜合科、藝術、勞工、音樂、宗教和體育。小一和小二除了宗教科外，其他科目，為了讓學童適應學校生活，餘下科目均由班主任負責。我覺得這個安排非常好，其實小朋友在幼稚園真的玩了三年，小一入學才是正式進入學習階段，真的會怕陌生或在適應和學習方面感到吃力和有困難，記得兒子班裡有一兩名女同學頭幾個月都愛哭，怕上學。所以小朋友只需要面對一個老師，就可以減少因為面對不同老師不同處事手法的壓力，適應學習就變得輕鬆。

德國小一學生學習的「湊十法」。 記得我初初接觸吾家哥兒的功課，是有點錯愕。吓？小學一年級學習這些而已？ 因為幼稚園不會學習，所以，我們在香港幼稚園程度的功課，就是德國小學一年級的功課。語文由字母學起，算術亦由認識數字開始。聽上來好像很簡單，幾個月後，就知道，魔鬼在細節。 明明是幼稚園程度的功課，每天大概一張工作紙，一頁作業。驟眼看，功課好像很簡單，但真正做起來，原來並不容易。香港功課大多抄寫，做做簡單算術。這邊甚少抄詞語抄書這類功課，任何學科的功課，都是在訓練孩子集中力，鍛鍊邏輯思考和規矩。譬如說，讓小朋友記好數字，其中某份練習，是多隻寫上不同數字不同顏色的船，小朋友要從中找出屬於該數字的顏色作為答案。 類似的功課，其實挺考孩子專注力。認清數字後，就開始教授加減法，採用的是可以幫助日後熟習十進位計算的「湊十法」，除了教授加減，也有不少邏輯推理訓練，例如一份加減數功課，先計出數字，再從相關數字表找出字母，再把字母組出來的字寫成答案，這些都是很簡單的解碼遊戲。語文亦如是，教授字母，讓小朋友腦震盪，畫出他們認為會屬於該字母的物體，而不是光抄寫詞語，所以，看似一頁手工紙的功課，對於從未在幼稚園認字計數的小朋友，其實挺考腦力的。

德國小一數學功課

無論任何功課，令我最深刻的，是偶爾看到老師在功課旁寫下的悄悄話鼓勵句。兒子的老師非常有耐性，也好用心去改功課，兒子數學題有次做錯了許多，老師在旁寫了幾句：「嗯，在課堂上我問過你，記得你是明白的。所以喔，好好加油，這些其實你都識答，下次好好做就好了。」然後再有類似功課，兒子做好了，她又會寫幾句：「看，不是告訴過你嗎？你識答架！」男孩子寫字難免不太整齊，老師留意到媽媽擦過好多次的痕跡，又跟我說：「他們是男生，寫字會有點粗糙，不要介意喔，擦多了孩子不高興，就沒有信心再寫好了！」 這位充滿愛心的老師經常掛在嘴邊，她給的功課，孩子們大約用四十五分鐘就會做完。若果在這個時間內未能做完而又覺得孩子已盡力，或見孩子疲累，就不要迫他做，讓他好好休息，出去玩放鬆一下。記得二年班秋天，下了好幾星期雨，終於有天放晴。 那天兒子回家說今天沒有功課，老師說天晴，請大家好好享受一下午後陽光，好好出去玩。我以為兒子好運遇上好老師，後來升上三年班後，接觸到其他老師，都是這樣的教育孩子的。記得那位善良的班主任說，光從書本裡是不能好好享受成長過程。從旁去支援孩子，讓他們有著愉悅的成長路，相信這就是德國教育的原意。