【風暴韋帕】颱風今午來襲　必要知的5大家居安全貼士

不少市民會用膠紙黐玻璃，保護玻璃窗

1. 玻璃窗黐膠紙真係有用？

鋁窗公司負責人黃財興表示，每逢打風一定有不少市民會用膠紙黐玻璃，有人用「井」、「米」字型等不同方式，但歸根究底的作用始終不大。所以膠紙的保護能力與貼法無關，重點是覆蓋範圍。而且爆玻璃最主要原因不是風力，而是雜物如小石吹撞而導致破裂，所以膠紙的作用不大，除非用較厚的牛皮膠紙黐整塊玻璃。

有些情況黐膠紙反而會更危險， 黃財興強調例如強化玻璃即使爆裂，亦會碎成一粒粒，對途人的傷害不大，但黐上膠紙後，強化玻璃被擊碎便會因膠紙黏着而變成「一舊舊」，相對更危險。不過一般人並不知道自己家中的是普通玻璃還是強化玻璃，而通常新樓的大玻璃、陽台玻璃，都很大機會是強化玻璃。

2. 關緊門窗

大家當然知道打風下雨要關好窗戶，除此之外，室内的門也容易被風吹開，尤其是當門同門或窗正對時，形成的對流效果會更加「扯風」，最好關掉其中一扇門。另外，我們可考慮將傢俬及貴重物件搬離當風的窗戶，為免玻璃碎裂破壞物件。