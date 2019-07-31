【風暴韋帕】颱風今午來襲　必要知的5大家居安全貼士

早上約9時45分，天文台預測，颱風韋帕今日稍後時間將於香港西南300公里左右掠過，並會於中午至下午2時考慮改發八號烈風或暴風信號。颱風來臨，小朋友多留在家中，家長做好準備未？不妨參考吓以下五個家居小貼士，保證家居安全。
不少市民會用膠紙黐玻璃，保護玻璃窗
1. 玻璃窗黐膠紙真係有用？
鋁窗公司負責人黃財興表示，每逢打風一定有不少市民會用膠紙黐玻璃，有人用「井」、「米」字型等不同方式，但歸根究底的作用始終不大。所以膠紙的保護能力與貼法無關，重點是覆蓋範圍。而且爆玻璃最主要原因不是風力，而是雜物如小石吹撞而導致破裂，所以膠紙的作用不大，除非用較厚的牛皮膠紙黐整塊玻璃。
有些情況黐膠紙反而會更危險， 黃財興強調例如強化玻璃即使爆裂，亦會碎成一粒粒，對途人的傷害不大，但黐上膠紙後，強化玻璃被擊碎便會因膠紙黏着而變成「一舊舊」，相對更危險。不過一般人並不知道自己家中的是普通玻璃還是強化玻璃，而通常新樓的大玻璃、陽台玻璃，都很大機會是強化玻璃。
2. 關緊門窗
大家當然知道打風下雨要關好窗戶，除此之外，室内的門也容易被風吹開，尤其是當門同門或窗正對時，形成的對流效果會更加「扯風」，最好關掉其中一扇門。另外，我們可考慮將傢俬及貴重物件搬離當風的窗戶，為免玻璃碎裂破壞物件。
3. 攝毛巾避免窗戶漏水問題
下雨天，不少樓宇都會有窗戶漏水問題，有什麽方法可暫時舒緩問題？其實我們可以把毛巾「攝」在窗邊，吸走滲水，以免雨水浸濕屋内物品。事後亦應儘早檢查及維修老化的窗戶。
圖片：房協長者通Facebook
4. 固定室外物品
颱風風力强勁，有機會把物品吹到，不僅造成財物損失，還可能令人受傷。特別是露台或屋頂上的物件應搬回屋內，例如花盆、晾衫架等，如果大件物品無法搬走的話，切記把被風吹倒的物件綁緊。
5. 不要開冷氣
房協長者通在社交網站提醒，打風期間最好不要開動冷氣機。因為如果冷氣機直面氣流，冷氣機摩打跟風鬥力有機使着火，十分危險。