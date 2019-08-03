【學習金字塔】如何讓孩子牢記所學知識？｜Miss Duscha

首先，我會說一說這個模型的原圖（給老師用的），然後再說家長用的學習金字塔。
這個模型是由 National Training Laboratories, Bethel, Maine 發展出來。
你會看到，如果一個老師上課只是純粹在學生面前說話，由於不涉及學生的參與，學生只能牢記當中5% 的知識。
那麼如果老師加一個PowerPoint簡報，讓同學邊看邊閱讀，就會稍稍提高到10%。
如果老師播放相關知識的視聽影片，學生的知識牢記率其實也只有20%。
另外，你會發現科學科為甚麼會特別喜歡做實驗，因為老師示範比純粹說話好一點，學生的知識牢記率可以去到30%。
但無論如何，這些活動都是叫被動學習，因為學生沒有直接參與。
教導別人是牢記知識最好的方法。(GettyImage)
你會發現當學生直接參與，知識牢記率會大大提升。例如，學校近年來喜歡做小組討論，因為這樣學生就能夠將知識內化（internalization）成自身的想法，然後再表達出來，這麼知識牢記率就能提升到50%。
當然，實踐比看著老師示範好，所以你會發現，很多時候科學實驗是老師先做，然後學生再做實踐，這樣知識牢記率就能去到80%。可是，最好的知識牢記方法是教其他人，原因是你內化再表達的時候，你會透過不斷教人而增強了對知識的記憶。
把學習金字塔轉化為家庭教育的模式。
那家庭教育應該要怎麼做，孩子才能牢記所學知識？
現在我們就由50%開始。如果要讓孩子牢記知識，就要和孩子進行討論，例如孩子看完一本書，就和孩子討論書本上的內容，不要只看；孩子不懂一條數學題，不要只教如何做，不要只示範如何計算後就離開，更重要的是要和孩子討論他不明白的地方，教完他以後，要孩子內化，再將知識說出來。
教其他小朋友，不代表自己孩子就會「蝕底」，反而是記住知識的最好方法。（AC Photo）
要去到75%，孩子必先親自實踐知識。例如，與其叫孩子看綁鞋帶的片段，不如要他自己每天實踐綁鞋帶，變成習慣；例如孩子不懂得某類數學題，當他掌握以後，家長可以轉換數字及問法等，讓孩子計算實踐。
要去到90%，孩子必須教其他人，例如鼓勵孩子教其他小朋友。家長千萬不要有一個心態，就是教了其他孩子，自己的孩子就會吃虧。第一，在教其他小朋友的過程，會使孩子的記憶更牢固。第二，孩子的溝通和表達能力都能夠提升。第三，我們要教小朋友分享的概念，這不是很好的實踐方法嗎？
作者：Miss Duscha
希望可以透過免費分享教育好站和自家設計的教材，讓家長可以在不需要使用金錢下，都能推動家庭教育，讓孩子成長得更好。她亦喜歡將她的教育心得和家長分享。她希望將自己過往教學累積下來的資源和各位家長分享，因為她有一個信念：金錢不應該成為推動家庭教育的障礙，家長時間的付出才是影響著孩子成長的關鍵。