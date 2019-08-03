【學習金字塔】如何讓孩子牢記所學知識？｜Miss Duscha

首先，我會說一說這個模型的原圖（給老師用的），然後再說家長用的學習金字塔。

這個模型是由 National Training Laboratories, Bethel, Maine 發展出來。

你會看到，如果一個老師上課只是純粹在學生面前說話，由於不涉及學生的參與，學生只能牢記當中5% 的知識。

那麼如果老師加一個PowerPoint簡報，讓同學邊看邊閱讀，就會稍稍提高到10%。

如果老師播放相關知識的視聽影片，學生的知識牢記率其實也只有20%。

另外，你會發現科學科為甚麼會特別喜歡做實驗，因為老師示範比純粹說話好一點，學生的知識牢記率可以去到30%。

但無論如何，這些活動都是叫被動學習，因為學生沒有直接參與。