香港的家庭有不少是雙職父母， 很多時候都會將小孩交託予四大長老或聘請外傭代為照顧，除此之外，亦可以將小朋友交托於日間幼兒中心照顧。社會福利署資助非政府機構提供幼兒照顧服務，唯服務名額經常不足。為此，勞工及福利局局長羅致光發表網誌，承認現時託兒服務的名額不足，並表示政府將會向立法會財委會申請撥款，增設28間日間幼兒中心，最多可增加2800個服務名額。

勞工及福利局局長羅致光於其個人網誌表示，香港近年生育率持續偏低，當中原因包括年輕人趨向遲婚和不結婚等，而社區有沒有適當的日間幼兒照顧服務亦在在影響夫婦是否生育的考慮。

根據資料顯示，為3歲以下的幼兒提供日間託兒服務的資助獨立幼兒中心名額由1995年「高峰」的1530個，逐年下降至2018年的747個。羅致光承認現時託兒服務的名額明顯不足，特別是兩歲以下的名額，並表示政府將會向立法會財委會申請200億元撥款，用作購置私人物業作為社福設施。 羅致光表示，分布在18區擬置約160多項社福設施當中，有28間日間幼兒中心，預料最多可增加2800個服務名額，並會分階段在北區、觀塘、葵青、沙田和元朗額外提供共約400個資助獨立幼兒中心名額，當中320個名額是為2歲以下幼兒提供的長時間全日制幼兒照顧服務。

根據政府統計處的最新數字，在2018年香港出生人數為53,700，較2017年下降5%，生育率則由2017年的1.125下降至2018年的1.072，下降趨勢持續。

本港受資助及私營/非牟利的日間幼兒中心名單

現時本港有的日間幼兒中心為剛出生至三歲以下的幼兒提供日間照顧服務，幼兒中心的服務時間為星期一至五上午8時至下午6時，星期六上午8時至下午1時。以下為受資助及私營/非牟利的幼兒中心名單、收費及附設的輔助服務，包括資助及非資助的暫託幼兒服務和延長時間服務等。

受資助及私營 / 非牟利的幼兒中心名單（3歲以下）：

+ 6 + 5 + 4

幼稚園暨幼兒中心 另外，部分幼稚園暨幼兒中心亦有為六歲以下的幼兒提供照顧及教育服務。部份幼兒中心和幼稚園暨幼兒中心提供全日、半日或每節兩小時的暫託幼兒照顧服務，以協助需要處理突發事情或其他事宜的家長。 暫託幼兒服務的服務時間為星期一至五上午8時至下午6時，星期六上午8時至下午1時。

暫託幼兒服務收費：全日$64，半日$32，每兩小時一節為$16；另加膳食費$6.5。

詳情可參閱：https://www.swd.gov.hk/storage/asset/section/219/tc/Child_Care_Centre_Co-registered_with_Kindergarten_(as_at_April_2019).pdf

留宿幼兒中心 而留宿幼兒中心亦有為六歲以下，因種種因素（例如家庭、行為或情緒問題），而暫時未能得到適當照顧的兒童，提供住宿照顧。

詳情可參閱：https://www.swd.gov.hk/storage/asset/section/219/en/Residential_Child_Care_Centre_20170901.pdf