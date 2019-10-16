【懷孕禁忌】懷孕初期搬家增加早產風險達42%　嬰兒更有機會過輕

懷孕是喜事，很多準爸爸媽媽得知孩子的來臨，都會考慮要否搬到更大的家，讓孩子有更好的成長環境。不過有研究發現，懷孕期間搬家可能會增加早產的風險。

《流行病學和社區衛生》雜誌刊登的一項研究發現，懷孕期間搬屋可能會增加早產的風險。研究觀察28,000名懷孕初期曾搬過屋的媽媽及112,000名沒有搬過屋的媽媽，發現比起在懷孕初期沒有搬屋的媽媽，在懷孕頭三個月搬過屋的媽媽其早產風險會增加42％，而其嬰兒體重過輕的機會亦增加37％。

研究發現，在懷孕初期曾搬過屋的女士當中，有9.1％的女士早產（懷孕37周前），沒有搬過屋的女士則有6.4%早產。而在懷孕初期曾搬過屋的女士當中，嬰兒體重低於5.5磅的比例為6.4％，相比之下沒有搬過屋的女士產下的嬰兒比例為4.5％。

研究人員嘗試將一些影響因素包括母親的年齡、教育程度、社會經濟狀況和吸煙習慣去除，但依然有相同結果。

雖然研究無法找出為什麼懷孕初期搬屋會導致早產和嬰兒體重過低的風險增加，但研究人員認為這是基於多個因素，包括，搬屋所帶來的身體和情緒壓力，以及新環境的身體不適應等。研究人員建議，醫護人員在對孕婦進行產檢時應邀詢問孕婦在懷孕期間是否有搬屋的計劃，從而提供對應的緩解壓力的方法建議，以減低早產和嬰兒體重過低的風險。

資料來源：https://www.livescience.com/66063-moving-while-pregnant-could-raise-preterm-birth-risk.html