【激嬲媽媽】媽媽經常生氣有原因　基因變異變得激動易嬲

最近社會經濟差，除了會影響工作，更有機會影響媽媽情緒，導致媽媽經常生氣！有研究發現，在社會經濟環境變差時，媽媽體內的一種基因會產生變異，導致情緒溫和的媽媽會突然變惡。

美國紐約大學調查了2600位美國母親，發現超過一半的女性擁有「DRD2」變異基因。這種變異基因會讓女性情緒變得激動，容易生氣。

研究人員表示，「DRD2」基因控制可影響人類情緒的腦內分泌物多巴胺。研究顯示，在2007年至2009年間美國經濟大衰退的時期，美國家長會對孩子的管教變得更加嚴厲，而當媽媽體內管控情緒的基因發生「敏感」變異時，更會容易動怒生氣。

研究發現無論各個家庭的環境如何，只要大環境經濟變差，父母對小孩的教育就會更加嚴厲。研究人員強調，個人家庭經濟因素並不會造成教養品質惡化。

對於沒有「DRD2」基因的媽媽來說，大環境經濟差並不影響她們養育小孩的方式。研究人員表示，對大環境經濟表現沒有信心，才會影響情緒，造成經常打罵孩子的情況。

資料來源：https://www.cbsnews.com/news/some-moms-more-likely-to-be-abusive-during-recession-due-to-gene-study/