九龍真光中學（小學部）為私立的基督教男女校，學校於上周六舉行一連3場小一入學簡介會，雖今年因中學部的禮堂正在進行工程，所以簡介會移司至位於太子的中華基督教會長老堂，不過亦未見影響出席人數。去年該校合共收到約2100份小一申請表，而今年小一的網上報名截止日期是10月4日，目前已前到約1800份申請，今年預料最終申請人數和往年相約，收生人數66人，平均約30人爭一學位。 攝影：高仲明

聯系學校畢業有優勢 盼與家長理念接近

總校長李伊瑩表示：「每年來自真光幼稚園的四成畢業生會升讀真光小學，而約五至六成的小學畢業生亦會升讀真光中學。」換言之，學生在真光的讀書時間可能是12年或以上，總校長李伊瑩補充，會在面試時深入了解家長教育理念，尤其是真光在禮儀、尊重、關懷這些特質上，希望小朋友都能學習得到，所以面試時小朋友自然地對老師點點頭、打個招呼，都會留下一個好的第一印象。

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九龍真光中學（小學部）總校長李伊瑩（左）及小學部校長彭潔嫻（右）。 面試詳情 第一輪面試（10月19日或20日) 小朋友個人和小組面試，需時約45分鐘 第一輪面試內容 個人：會看看小朋友的語文能力，包括一些常用的英文詞彙，而小學部校長彭潔嫻表示：「其實不用太擔心，不會太難，大部分詞彙和真光幼稚園K2同學的課題接近。都是一些關於社區、衣食住行的簡單英文！」在交談其間亦會了解小朋友能否流暢清晰地表達自己所想。 小組：會和其他小朋友畫畫、玩玩具，從中觀察小朋友聽指令的能力以及和別人相處時的行為反應。 第二輪面試內容（11月9日)： 小朋友和家長面試，需時約20分鐘

第二輪首先家長和小朋友會一起面見，然後再各自分開。會更深入和小朋友聊天，也許會叫小朋友帶上自己喜歡的中、英文書了解他們的閱讀習慣。總校長李伊瑩根據以往經驗分享：「很多小朋友和家長在一起反而會更緊張，有時家長會對小朋友說『你平時都唔係咁』，其實家長最重要是相信自己小朋友及不要怪責他們。」而家長亦不應過分緊張，雖然面試是會計分，但計分的程度未去到大家想像中誇張，一言一行也有機會被「扣分」，最重要是了解雙方的理念是否能配合。