九龍真光中學（小學部）為私立的基督教男女校，學校於上周六舉行一連3場小一入學簡介會，雖今年因中學部的禮堂正在進行工程，所以簡介會移司至位於太子的中華基督教會長老堂，不過亦未見影響出席人數。去年該校合共收到約2100份小一申請表，而今年小一的網上報名截止日期是10月4日，目前已前到約1800份申請，今年預料最終申請人數和往年相約，收生人數66人，平均約30人爭一學位。
攝影：高仲明
聯系學校畢業有優勢 盼與家長理念接近
總校長李伊瑩表示：「每年來自真光幼稚園的四成畢業生會升讀真光小學，而約五至六成的小學畢業生亦會升讀真光中學。」換言之，學生在真光的讀書時間可能是12年或以上，總校長李伊瑩補充，會在面試時深入了解家長教育理念，尤其是真光在禮儀、尊重、關懷這些特質上，希望小朋友都能學習得到，所以面試時小朋友自然地對老師點點頭、打個招呼，都會留下一個好的第一印象。
九龍真光中學（小學部）總校長李伊瑩（左）及小學部校長彭潔嫻（右）。
面試詳情
第一輪面試（10月19日或20日)
小朋友個人和小組面試，需時約45分鐘
第一輪面試內容
個人：會看看小朋友的語文能力，包括一些常用的英文詞彙，而小學部校長彭潔嫻表示：「其實不用太擔心，不會太難，大部分詞彙和真光幼稚園K2同學的課題接近。都是一些關於社區、衣食住行的簡單英文！」在交談其間亦會了解小朋友能否流暢清晰地表達自己所想。
小組：會和其他小朋友畫畫、玩玩具，從中觀察小朋友聽指令的能力以及和別人相處時的行為反應。
第二輪面試內容（11月9日)：
小朋友和家長面試，需時約20分鐘
第二輪首先家長和小朋友會一起面見，然後再各自分開。會更深入和小朋友聊天，也許會叫小朋友帶上自己喜歡的中、英文書了解他們的閱讀習慣。總校長李伊瑩根據以往經驗分享：「很多小朋友和家長在一起反而會更緊張，有時家長會對小朋友說『你平時都唔係咁』，其實家長最重要是相信自己小朋友及不要怪責他們。」而家長亦不應過分緊張，雖然面試是會計分，但計分的程度未去到大家想像中誇張，一言一行也有機會被「扣分」，最重要是了解雙方的理念是否能配合。
九龍真光中學（小學部）小一簡介會。
總校長李伊瑩分享了一些比較印象深刻的個案：「這些小朋友的共通點是他們的演繹能力很強，畢竟面試只要是透過口述去交流，演繹能力強的確會令我們更易去了解他們！甚至有小朋友會反問我們問題，或很有邏輯地解釋給我們聽，這類小朋友容易令人留下印象。」
小學部校長彭潔嫻則表示，每年總會有同學是經面試班訓練而來，但為數不多，他們的「非日常」行為其實很容易看得出，例如誇張地90度鞠躬。
面試設有熱身環節 助慢熱小朋友
而校方明白不同小朋友有不同的個性，為了幫助慢熱、害羞的小朋友在面試時能更順利地表達自己，在等候室時，老師會留意這類慢熱小朋友，和他們玩一會遊戲、唱歌，讓他們明白面試不是一場考試，順其自然即可。
報名及面試重要日期：
網上申請由即日起至10月4日中午12時
10月11日網上公布首輪面試時間
10月19日、10月20日，將安排其中一天進行首輪面試
10月31日網上公布第二輪面試名單及時間
11月9日第二輪面試
11月20日網上公布結果
收生人數：66人
學費：每年$51400 -$53,940