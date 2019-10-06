【戒用奶樽】用奶樽易引致蛀牙超重　3招助BB戒掉

很多BB都會使用奶樽喝奶，但到達18個月就應該完全戒掉奶樽。不過對於新手父母來說，要讓孩子戒掉奶樽並不容易，《衞生防護中心》曾發表文章，指出使用奶樽的BB容易出現過重、 嚴重蛀牙等問題。

用奶樽易出現過重及嚴重蛀牙

《衞生防護中心》「非傳染病直擊－正視幼兒飲奶情況 培養健康飲食習慣」文章中提到，用奶樽的嬰幼兒比起不用奶樽的兒童飲更多奶，一項研究顯示，兩歲時仍然使用奶樽的兒童與不使用奶樽的兒童相比，在五歲半時出現肥胖（以年齡為準的體重指標 >95）的機會高 33%。

澳洲一項研究亦發現，12 個月大以上仍用奶樽的兒童，比不用奶樽的兒童出現幼兒嚴重蛀牙（即年齡在六歲以下的兒童有至少一顆乳齒出現蛀牙）的風險高出37%。含著奶樽睡覺令幼兒嚴重蛀牙的風險高出 55%。而兩歲以後才開始用杯子喝飲料的兒童，患上幼兒嚴重蛀牙的機會是一歲或之前就開始用杯子的兒童的 2.14 倍。

衞生署的口腔健康教育組建議嬰兒約9個月大時應開始改用戒奶杯，並最好於14個月大前完全轉用戒奶杯進食，以降低患蛀牙的風險。兩歲以後，兒童應戒掉使用奶樽的習慣，讓他們用杯子，亦不應讓兒童含著奶樽睡覺。而《衞生署家庭健康服務》亦表示大部分孩子可以在7至9個月大之間懂得用杯子。

3招讓BB戒掉奶樽

1.鼓勵孩子用杯子喝奶

家長應該在孩子一歲前習慣使用杯子喝奶，小朋友在初期可能會不願意用杯子喝奶，這時候家長不要氣餒，你要堅定地鼓勵他，給他用杯子喝奶時陪伴着他，給他時間去把杯子和喝奶聯繫起來，逐步轉用杯子喝奶；而不要因他少喝了奶而放棄給他用杯子喝奶。

2.讓孩子適應用杯子喝流質食物

家長可以在BB學習使用杯子的初期，將奶、水、清湯、稀釋的果汁等各種合適的飲料倒進杯子，讓孩子接受用杯子喝各種流質，從而慢慢減少用奶瓶喝奶。