【小一面試】面試不只對小朋友 大人都要自我管理情緒｜H.Y老師

最近除了是不同小學的面試外，還陸陸續續開始有不同小學公佈進入第二輪面試的名單。相信有很多爸爸媽咪都會心情緊張，又或者開始進入情緒低落的狀態。

攝影：黃舒慧 H.Y老師想藉這個小地方，希望鼓勵正在面臨這個考驗的各位爸爸媽咪，不要因小朋友未能進入第二輪面試便覺得晴天霹靂。作為大人必需要好好管理自己的情緒，因為這些負能量都會讓你的小朋友感應得到，也會因此而讓他們認為自己沒有被學校欣賞。

各位爸爸媽媽要清楚明白，面試就是那一刻的發揮，但我們不會知道當天會否有其他情況影響小朋友的表現。但唯一最重要是，你要問自己是否足夠暸解自己小朋友的優點和缺點。在進行預備面試時，你們是否已經協助小朋友補上不足，如專注、對答等方面。而有沒有繼續提升他們的優點？如果你的答案是有，而你這一刻未能進入第二輪面試，請不要傷心。因為你應該讚賞自己已經盡力照顧你的小朋友。同時在這個一同經歷面試的過程中，你獲取到更加暸解你的小朋友，這是一件十分難得的事。

攝影：高仲明

小學面試不只是小朋友考驗的過程，其實也是各位爸爸媽咪的一個難題。你們要應付小朋友的心理、暸解心目中的目標、對自己小朋友暸解的清晰度，以及自己情緒的調適，這通通是一個很難的課題。小學面試是一個很長的過程，你們一家將會面對很多輪的面試以及公佈。而這個過程才剛剛開始，所以不要被身邊的訊息影響到自己，盡量克制自己與同學比較，因為每個小朋友都有自己特出的一面，既然沒有一樣，何必比較？是難，但你們願意成為「父母」不是更難的勇氣嗎？所以聽H.Y老師話，好好的陪伴和支持你的小朋友才會有更佳的效果。

作者簡介：H.Y老師

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「冷靜四步曲」​】

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