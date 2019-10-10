【兒童發展】懷孕期間多食海鮮　增加孩子專注力減低患ADHD機會

每一名準媽媽都希望孩子出世後健健康康，有研究指出，準媽媽在懷孕期間進食豐富海鮮，孩子患上ADHD的風險會有所減低。

西班牙巴塞羅那一項研究調查了1641對母子／女，要求媽媽填寫問卷，讓她們回答在100多種食品中會選擇吃哪些食物以及食用頻率。並在孩子1、5和8歲時，用相同的問卷收集有關兒童飲食習慣的數據。

在孩子8歲時，亦會透過Revised Conners' Parent Rating Scale Short Form報告評估孩子ADHD的徵狀，並讓孩子完成注意力網絡測驗 (Attention Network Task, ANT)，測試了不同方面的專注力表現。

研究發現，假若媽媽在懷孕期間進食大量海鮮，可以減少出現專注力不足的情況，孩子患有ADHD的機會亦會有所減少。懷孕期間每星期進食四份 (1份為115克) 魚類，孩子在8歲的時候專注力表現明顯會變得更好，在專注力測試中得分高出16％。

研究結果亦顯示，比起在懷孕期間每星期進食一份魚的媽媽，媽媽在懷孕期間每日皆進食一份魚的孩子在專注力測試中，分數要高出24％。而患上ADHD的風險，更減低16％。

研究人員指出，高油脂魚例如三文魚、鯖魚等就最為有益，因為高油脂魚含豐富omega-3脂肪酸，有助於子宮內的大腦結構，孕婦進食多些高油脂魚，孩子長大後專注力會較好。 研究負責人Dr Jordi Júlvez指出，在懷孕的頭三個月期間食用海鮮，對專注力的影響更大；但經常進食海鮮的兒童，或在孕期後期才進食高油脂魚的準媽媽，影響很小。Dr Jordi Júlvez就解釋這是因為懷孕初期的大腦發育更為關鍵。

不過，英國國民保健署（NHS）就提醒孕婦，每週避免食用超過兩份的油性魚，因為當中可能含有二噁英和多氯聯苯（PCBs）等污染物。另外，每星期也不應進食多於4個中等小罐頭含有汞的吞拿魚。

參考資料：https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191002181125.htm