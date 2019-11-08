【寓學習於娛樂】桌遊融入教學　激發創意　提升學習成效

桌上遊戲（桌遊）是每個人於童年時期的必備玩意，可是古語有云「玩物喪志」，面對諸如此類的遊戲，大人小孩總帶著幾分戒心。學生時期已是桌遊迷的Key Sir，畢業後投身教育行業，視桌遊為教學工具，以之融入日常課堂，同時開辦工作坊，引導學生落手落腳設計桌遊，激發他們的創意。他以實際行動告訴大家，何謂真正的「寓學習於娛樂」，推動另類的教學形式。 攝影：龔嘉盛 （部分相片由受訪者提供）

桌遊設計導師Key Sir

引起興趣 加強教學成放

Key Sir於中六時開始愛上桌遊，大學時期是棋會成員，在唸教育文憑時，更曾以桌遊作功課主題。他畢業後成為中學教師，主力任教數學及電腦科。他從自己的興趣著手，想到把現成的桌遊套入教學內容，帶出學術討論。「例如不少桌遊的玩法包含擲骰、抽卡環節，這些也牽涉到機率理論，於是嘗試於數學堂與學生玩桌遊，藉此讓同學認識和運用相關概念。」他更指，透過遊戲過程中的實際運用，學生甚至可以短短的一節課堂時間，便能理解一個抽象的數學課題。

Key Sir認為，教學應以學生為中心，與其由老師不停向他們硬塞內容，給他們一大堆練習，倒不如透過活動和討論，讓他們自行探索，玩桌遊便正正是讓他們發掘知識的過程。「桌遊除了是一個教學工具，讓老師傳授相關的學科知識，更重要的是引起學生的學習興趣。小朋友有得玩，便自然能夠投入課堂，令氣氛較為輕鬆，如此一來便較容易引導討論。」可是，若要從零開始，設計一副桌遊作教學用途，對老師來說未免太花時間。因此Key Sir建議，可利用現成的桌遊，再作適切調節，配合本有的教材，如工作紙，便可輕易的加強教學成效。

他補充，桌遊可套用在不同科目或課題，如數列、方程式，歷史和生死教育課，惟老師需留意桌遊的內容會否過分偏離教學重點。「以大富翁為例，它備有擲骰環節，涵蓋數學機率，但遊戲內容可能包含金錢交易元素，那便可能不太適合。」他建議老師們可先細閱桌遊的說明書，充分了解玩法，甚至自行試玩一次，才將之用在課堂教學。

天馬行空的想像

Key Sir約七年前設立工作室，推出自家桌遊設計，近年亦常與不同學校和團體合作，舉辦不同主題的桌遊設計班，透過一系列的小組活動，讓學生了解桌遊設計的基本理論，動手創作。「桌遊設計的三大要素是主題、玩法和配件，很多時先訂玩法，包括進行遊戲和判定輸贏的法則，再設計配件。」他表示，要製作出遊戲實物，需要最少4堂，每次3小時的工作坊討論，再進行測試及作後續改善。「設計建基於你『玩桌遊』的經驗，若你傾向玩某單一類型，便較難設計出一個玩法複雜和多元的遊戲。」Key Sir曾與不同年齡，包括具特殊教育需要（SEN）學生上課，發現年紀較小、喜歡藝術和創作的學生，通常會有很多天馬行空的想法，而在討論的過程中，正可激發他們的無窮創意，師生們亦可樂在其中。

INFO

Key Sir @ 戰匙工作室Key's Works將與慈善機構「教育燃新」合作，在11月23日下午於香港兆基創意書院（九龍聯合道 135 號）舉辦工作坊，詳情可瀏覽「賽馬會不一樣教育節2019」網頁。