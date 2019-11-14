【提神補腦】測考溫習增強記憶力更集中　中醫推介安神補腦湯水

又到了測驗和考試的季節了，家長們應該要怎麼做，才能讓孩子發揮得最好呢？註冊中醫師倪詠梅教大家秋天保健貼士，並介紹一些適合小朋友飲用的安神補腦湯水，助孩子在測考期間提神補腦。

倪醫師表示小朋友在秋天以養護肺氣為主。「因為從中醫的角度看，秋天是容易傷肺的季節。肺是人體五臟中最為嬌嫩的臟腑，特別容易感受病邪。小朋友的體質特點是臟腑嬌嫩凝氣未沖。身體內臟的發育尚未成熟，對於病邪的抵抗力也較差。」她指小朋友在秋天的時候更加要特別注意養護肺氣，否則容易出現肺系疾病、咳嗽、咽痛、痰多、鼻敏感、甚至哮喘或肺炎等。

「平時應避免口鼻及後頸直接吹風，因為『風為百病之長』，口鼻吹風可直接感受病邪；而後頸的風府、風池、大椎等穴位屬『易入風』的穴位，常吹風會令肺氣受損，易於感冒及鼻敏感發作。」倪醫師說。至於作息方面，她指《黃帝內經．素問》中說：「秋三月…早臥早起，與雞俱興，使志安寧……」。秋天開始晝短夜長，更需注意早睡早起，有助安定神志。

至於食物方面，適合小朋友的食材以清補為主，千萬不要用過份熱氣的藥材高麗參鹿茸等，也不要給予含激素的補品如雪蛤膏燕窩等以免過早刺激發育，導致內分泌失衡。

最簡單的方法是每天睡覺之前，取幾勺蜂蜜放入杯中，用溫開水沖開調勻飲用即可。它可以滋潤肺臟，加上味道甜甜的，十分適合小朋友。

以下是倪醫師針對不同療效而推介給小朋友的食材：

（*在諮詢中醫師前，不要過量服用以下食材或自行配搭）

適合秋天的食材

中醫認為白色入肺，一些常見的白色的食物都有助強化小兒肺部。例如梨子、蓮子、百合、沙參、玉竹、麥冬、杏仁、雪耳、淮山、白扁豆、茯苓、白蘿蔔、川貝、豬肺等。

增強記憶的食物

中醫認為「腦為髓海」、「腎主骨生髓」，因此補腦的食物多數和補腎有關。人參、淮山、遠志、石菖蒲、黑芝麻、柏子仁、茯神、龍眼肉、枸杞子、核桃肉、菟絲子、白果、大棗、丹參、澤瀉、地黃、五味子、杜仲、松子、腰果等都是常見的補腦食材。

安神食物

中醫認為「養心」及「重鎮」的藥物有安神作用。例如：珍珠粉、淮小麥、大棗、龍眼肉、柏子仁、酸棗仁、百合、蓮子、合歡花、玫瑰花、茉莉花等都屬安神食物及藥材。

幫助小朋友安神補腦湯水

（*以下三種茶飲適合小一或以上人士飲用）

1. 醒腦狀元茶

材料：石菖蒲 5克，太子參 9克，蓮子 9克，紅棗9克。

做法：將所有材料略洗，紅棗去核，以500毫升水煲半小時即可飲用。

適合：易疲倦、難集中精神、思維不清、覺讀書難入腦者。

2. 珠母減壓湯

材料：珍珠母 15克，珍珠肉（或螺頭）15克，淮小麥10克，蓮子10克、百合10克，紅棗10克，瘦肉300克，薑3片。

做法：

1. 珍珠肉（或螺頭）先浸半小時洗淨，紅棗去核，珍珠母以魚湯袋包好。瘦肉汆水。

2. 水沸後加入材料，大火煲30分鐘，中小火煲45分鐘即成。

適合：易緊張、考試易失手者。

3. 合桃補腦湯

材料：去皮合桃肉 15克，栗子肉 15克，太子參12克，淮山10克，杞子10克，果皮半片，瘦肉 300克。

做法：

1. 將所有材料略洗，果皮浸軟去瓤。

2. 水沸後加入材料，大火煲30分鐘，中小火煲45分鐘即成。

適合：易疲倦、難集中精神、記憶力弱者。

註冊中醫師倪詠梅。（受訪者提供）

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