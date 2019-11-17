焦點集中在孩子身上　4個方法紓緩父母教養壓力｜程衞強

我們很多時候都將重點放在孩子身上，但其實，照顧者的壓力也絕不能忽視。 很多父母都會同意，就是孩子出生後，自己的人生彷似都繞著孩子轉、繞著孩子忙，累積的壓力不自知，到壓力爆煲時方驚覺自己原來太累了。

坊間已經有很多自我檢測壓力的方法，所以我不在這裡重提情緒警號。我想在這裡分享幾個育兒時要照顧自己情緒的要點，因為當父母（或照顧者）有情緒時，很有可能將情緒發洩在孩子身上也不自覺，亦有可能會影響教養的質素。

1.建立親密時間

首先，父母不應因為照顧孩子而完全忽略兩人之間的親密時間。可以的話，父母可以找其他家庭成員協助短暫的照顧，然後兩人去拍一下拖，可以是吃一頓晚飯、也可以去打一場羽毛球，總之，留一點浪漫的時間給自己。即使沒有家人可幫忙，等孩子睡了之後，兩公婆在家中看電影，也可以是一個很好的拍拖節目。

2.發展一個興趣

父母都應該繼續發展或培養一個興趣。每星期可以抽一、兩小時去學習或鍛練一項興趣，那個時候由另一位照顧者負責照顧孩子，讓自己有時間專注個人福祉。

3.學會放鬆

當孩子睡了的時候，可以練習一下靜觀或放鬆技巧。研究發現，靜觀能有效幫助我們釋放壓力、平衡情緒。練習靜觀不需要很多時間，就是睡在床上，利用睡前的十至十五分鐘就行。

4.找個朋友傾談

可以是電話的傾談，也可以是面對面的傾談。當然，找對像也是有學問的，有的朋友會越談越大壓力的！如果你知道那位朋友很愛批評、很愛給意見、很愛說教的話，吃飯去玩倒是可以的，但是要釋放壓力的話，還是找一些不多說話、不多給意見的朋友吧。有壓力時，我們需要的不是意見或道理，我們需要的，只是明白、關懷、同行。當然，如果你面對一個難題要解決，你需要意見的話，那就需要找專家了。

你還有其他的情緒舒導方法嗎？

作者簡介：程衞強

兩子之父，香港註冊心理學家、英國特許心理學家，雙碩士學位（應用心理學（特殊學習需要）、環球商業管理）、雙學士學位（應用心理學、人力資源管理），現為大學客席講師、私人執業心理學家、企業顧問、創業家，卻同時是專注力不足症（ADHD）患者，現身說法讀書不需要坐定定、分心也不一定一事無成！

專頁：Victor Ching -註冊心理學家