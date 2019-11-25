【BLACK FRIDAY 2019】感恩節7大網店推介　必掃童裝玩具家電　

每年感恩節翌日都是BLACK FRIDAY的大日子，很多外國網購店都會在這個時候推出購物優惠，BLACK FRIDAY亦是聖誕購物期的開始，我們為大家率先了解各大平台有什麼「抵買」商品！

最大購物網站Amazon

一說到外國網購，第一時間當然想到最大的Amazon！由衣著、玩具、電器都應有盡有。大家可以把握機會購入所需用品！例如冬季長袖睡衣套裝（衫＋褲）低至USD$9.99（約HKD$80）；除了衣物，部分玩具低至約4折，當中必買嬰兒玩具！

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今年開始，只要購買一或多項符合要求的商品，並且總訂單價超過 $49 美元時，即可免費送貨至香港。

1.將送貨地址設定為香港

2.符合要求並由 Amazon 運送的商品，價格旁會顯示「免費送貨至香港」

3.檢視您的購物車，看您的訂單能否享有免運優惠

4.如果您的訂單符合要求，結帳時將會預先選擇「免費AmazonGlobal 標準配送」

女士最愛Dyson電器 減價近HKD$2000

Dyson電器一直是每位香港家庭主婦都想擁有的牌子之一，不少人都稱讚該品牌的風筒和旋風分離式吸塵機好用，但價錢昂貴令不少家長卻步。今個BLACK FRIDAY，Dyson US 官網有不少產品都大減約HKD$800-1500，不過可惜的是風筒官方似乎未有減價。當中以真空吸塵機減價USD$250（約HKD$1960）；V10吸塵機減價USD$200（約HKD$1500），比起上年Black Firday 更加優惠！

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童裝服裝品牌Children's Place 低至二折

這個童裝服裝品牌每年Black Friday都會以50%-75%off作招徠，今年更低至50%-80%off！本身該品牌定價已經不高，質量亦不差，減價後相當吸引！強烈推介各位媽媽購買他們的嬰兒連身衣套裝，一套四、五件都不過約HKD$130！褲子更低至約HKD$23.5！不過在此網站購物，需要利用集運將貨品運到香港，所以大家記著買多一點才化算。

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美國最大的兒童服飾品牌Carter's

Carter's是美國最大的兒童服飾品牌，主打0至14歲的小朋友服飾。Black Friday優惠期間全部貨品但至50-60% off。價錢方面，baby set上衣加褲加外套只需約HKD$107；童裝TEE有很多款式都只是約HKD$40。

在此網站購物，需要利用集運將貨品運到香港，所以大家記著買多一點才化算。

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迪士尼精品shop Disney

Black Friday臨近聖誕節，大家可以透過這個日子預先購入小孩的聖誕禮物！shop Disney在Black Friday期間，系列服飾和精品都有六折優惠。選購完貨品之後還可以直接運到香港，非常方便快捷。

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美國大型網店Walmart

Walmart 是美國最大型購物平台之一，和Amazon一樣都是定位為網上大型百貨，時裝服飾、珠寶手飾、電器、玩具、嬰兒產品、家品、戶外用品等等都有賣！Black Friday 期間許多玩具包括迪士尼Frozen II 、 Switch、 玩具車、 桌遊都有優惠！

在此網站購物，需要利用集運將貨品運到香港，所以大家記著買多一點才化算。

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LEGO STORE 最佳聖誕禮物

美國LEGO STORE官網亦推出 Black Friday 優惠，雖然直至截稿當日還未正式公佈優惠詳情，不過已經有PRE-Black Friday Sale，相信Black Friday期間（29/11 - 2/12）優惠一定非常吸引，暫時知道的優惠為：購買新產品即送一部Mini Batmobile™，以及購買滿USD$120即送一份Exclusive Christmas Tree。