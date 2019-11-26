【床褥測試】承托舒適耐用度大比併　教你揀性價比最高的盒裝床褥

近年流行盒裝床褥，真空包裝，優點是輕巧方便，十分適合香港蝸居。市面上，不少品牌紛紛推出各式盒裝床褥，當中Zeo-Sleep、Skyler和Ecosa最受年青人歡迎，而價錢方面，平則3,000多，貴則約$7,000。消委會去年做過床褥測試，發現床褥售價與其表現非成正比，獲較高評分的床褥亦非最貴床褥。究竟這三款盒裝床褥的質素與價錢又是否成正比？床褥最重要是承托力、舒適度和耐用度，不如就來個大比併，看看哪款床褥質素高，性價比更高。同時，為大家提供3招防塵蟎及護理床褥貼士！

盒裝床褥輕巧方便，十分適合香港蝸居。(Instgram@a___l__e_)

床褥測試1：承托力

Zeo-Sleep軟硬適中 護脊必備

一張良好承托力的床褥才可以充份承托脊椎，貼服脊椎的自然弧度，保持姿勢正確。若床褥承托力欠佳，會導致腰痠背痛。床褥軟硬度度數愈高，即代表硬度愈高，經測試後發現，三款床褥中，最軟的是Skyler 129.9度，其次是Zeo-Sleep 206.6度，硬度最高是Ecosa 達216.5度。

床褥的軟硬度適中是最為理想，愈硬並不代表承托力愈好，過硬的床褥可能會令脊椎長期受壓，使血壓循環受阻。Zeo-sleep床褥硬度排中間，最適合愛側睡的朋友，其實每個人的脊椎形也不同，故軟硬度的數字僅作參考，最好還是親自去試試。

床褥測試2：舒適度

Zeo-Sleep優質太空綿​ 透氣效果佳

都市人生活繁忙，放工後只想回家睡個好覺，所以床褥舒適度是十分重要。Skyler採用開孔式記憶棉，透氣有助散熱，夏天使用也不覺悶熱。Ecosa則採用G-7 記憶棉，注入凝膠顆粒，平衡睡眠時所需的溫度穩定性。而Zeo-Sleep選用了CertiPUR-US®認証的優質太空綿，緊貼身體曲線，有助卸壓並加強承托力，加上智能乳膠亦能達到透氣的效果。整體而言，Zeo-Sleep盒裝床褥的舒適度稍勝。

床褥測試3：耐用度

Skyle及Ecosa床套防水可拆洗 抗敏防蟎

一張床褥最少也要幾千元，如果不耐用的話便實在太浪費了！3款床褥使用的床套各有不同，各有優點，Skyler採用COOLMAX® 及 TENCEL®混合針織布套，感覺柔軟、高透氣，具防過敏及抗蟎功效，並能整個拆除清洗。Ecosa的床套同樣能拆除清潔，並利用德國微纖維技術形成防水保護層，更可阻隔塵蟎。Zeo-Sleep布套質感柔軟，獲取美國Oeko-Tex®安全認証，確保生產過程中所使用的紡織品不對環境及人體健康造成危害或不良影響。

盒裝床褥輕巧方便。（Ecosa）

總論：Zeo-Sleep入門價最抵 性價比高

相信消費者也十分在意床褥的價錢，是否價錢愈貴，質素愈好？3款床褥中，Skyler的價格最貴，款式價格$5,200-$7,800，Ecosa的價格與Skyler差不多，$5,100-$7,000，而Zeo-Sleep入門價格則最平，只售$3,490，最貴$6,090。以質素和價格而言，Zeo-Sleep以CertiPUR-US®認証的優質太空綿提供良好承拓力、經美國Oeko-Tex®安全認証的柔軟布套，以及親民的價格，於3款盒裝床褥之中性價比最高，值得入手。

床褥保養+防塵蟎貼士

一張好床褥，可以令你睡得舒適，每天都精神飽滿，我們當然要好好保養它！床褥的清潔很重要，否則容易滋生細菌及塵蟎，導致皮膚敏感痕癢，甚至加劇鼻敏感情況。

室內注重吸濕，避免空氣濕度高令床褥易藏菌和發霉。（Unsplash.com）

1. 保持床褥乾爽

由於床褥面積大，難於拆出來清洗，如果濕氣重便很容易發霉，因此要保持床褥乾爽，不時讓它曬曬太陽，有助殺菌。

2. 定期把床褥前後調換位置

為讓床褥保持回彈性和承托力，定期把床褥前後調換位置，避免床褥部分位置可期受壓以致變形。

3. 利用蒸氣燙斗​殺塵蟎

除了定期更換床單等床具能保持床褥清潔衛生，減少塵蟎數量。翻轉拍打床褥也同樣有效去蟎，如果家中有吸塵機，具吸塵蟎功能的話，也應該於每次換床單時先吸一吸，用後記得要清潔吸塵機，避免其藏有過多細菌。有資料顯示，塵蟎於攝氏60度或以上便不能生存，所以利用蒸氣燙斗，透過高溫熱力同樣能塵蟎殺死。

其實在市面上，亦有不少防塵蟎清潔用品可供選擇，如防蟎噴霧、洗衣液及防蟎墊等等，可針對不同布藝及床褥等，方便大家全方位撃退塵蟎，減低皮膚及鼻敏感問題。