【聖誕親子外遊】近距離餵獅子老虎　九州7天自駕親子遊

九州雖然交通沒有東京、大阪等地方便，但福岡、由布院等，一直是熱門的親子旅遊點，在當地除了主題樂園、遊樂場、公園還有什麼好玩的親子玩樂地點？我們為大家推介九州7日行程，玩盡不同玩樂點，大家在出發前可以參考一下，好好計劃你的親子之旅。

九州自然動物公園 親手餵動物

九州自然動物公園是全日本唯二自然野生動物園，動物園面積達1,500平方米，園內的African Safari區是模仿非洲的草原環境，設有不同的區域，如棕熊、獅子、老虎、豹及大象等共70多種、合共過千頭動物。

動物園最特別之處是可以乘坐動物造型的Jungle Bus，進入African Safari親手餵動物。除了坐Jungle Bus，也可選擇自駕入園，但基於安全理由，不能餵食，全程也只能坐在車上，但能駕車近距離觀賞動物，又是另一種感覺。

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能古島

能古島位於福岡附近，需要坐船入島，自駕人士更可以連人帶車坐船，然後在島上自駕。大部份人前往能古島都是為了去能古島海島公園，公園內不可以駕駛，大家可以更雙腳走遍每個角落。能古島海島公園有超繽紛的美麗花田，一年四季都有不同花盛放。園内更有滑草、鞦韆、滑梯、小動物區等等區域讓大家玩足一日！



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