【新年限定】 Sanrio 圓咕碌全盒率先睇　單眼表情精靈可愛

聖誕節剛過，隨即又踏入新年！7-Eleven今次聯乘Sanrio 推出8款人氣角色的圓咕碌收納盒，配上360度旋轉收納盤，可以當作新年全盒招呼客人！

8款Sanrio角色以「圓咕碌」形象現身！

8款Sanrio角色Hello Kitty、Pompompurin(布甸狗)、My Melody、Kerokerokeroppi、Little Twin Stars、Ahiru No Pekkli和Pochacco將以「圓咕碌」形象出現在大家眼前，於2020年1月1日早上7時起供大家換領！一套8款的「Sanrio characters圓咕碌」高約9.5厘米，背面開口位置可擺放不同小物，例如小型文具、糖果及零錢等等，新年期間亦可以配上「360度旋轉收納盤」作全盒使用，非常實用。

+ 7 + 6 + 5

Sanrio characters 360度旋轉收納盤可擺放6個「Sanrio characters圓咕碌」,不但可以用作收納小物，亦可以作全盒使用，盛載賀年小食。

「Sanrio characters圓咕碌」換領/購詳情：

由2020年1月1日早上7時起至2月11日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。由2020年1月1日早上7時起至2月14日，儲齊22張印花，或5張印花加$22，即可隨機換領/購「Sanrio characters圓咕碌」 1款。

「Sanrio characters 360度旋轉收納盤」換購詳情：

由2020年1月1日早上7時起至2月14日，顧客於7-Eleven分店#以任何消費加$128即可換購「Sanrio characters 360度旋轉收納盤」1件。