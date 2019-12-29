【親子共讀】培育子女閱讀興趣的秘訣｜招雋寧

2016年一項研究顯示，香港父母對閱讀的興趣與子女的閱讀能力成正比，只是父母整體對讀書的興趣仍遠較國際統計低。外國另一研究發現爸爸與幼童一起閱讀，既可改善親子關係，又可提升子女的理解和表達能力。父子共讀好處的確不少。

爸爸享受閱讀，子女又怎會不受感染呢？ 有些學者就提出親子共讀的實務貼士，給爸爸參考。

半歲已閱讀爸爸的表情和手勢

雖然許多男人習慣比較沉默，不喜歡說個不停，但其實孩子的學習是由聽別人說話開始的。

爸爸在嬰兒剛出世時，已經可以多與他說話，積極回應他了。

嬰兒出生頭半年時間，已經讀懂閱讀爸爸面上的表情，還有手勢。所以，爸爸可以向嬰兒說話、唱歌和做手勢。原來他得到刺激和啟發愈多，腦細胞的連結便會愈強。

養成閱讀習慣 由爸爸共讀做起

在語言豐富的環境下，讓子女接觸適合發展程度的書，慢慢由簡單學起，有助促進語言發展。

在孩子漸長時，就已經可以建立每日親子共讀的規律，例如：每天晚飯後閱讀，這有助盡早培養閱讀習慣。

最初孩子不知道書是甚麼，但透過爸爸每一次重複示範，與孩子一起看書、揭書、讀書，他就會懂。專家提到爸爸可以與子女一起，正確方向拿着書、揭頁、讀書時讓孩子看到圖畫、圖與文字的關係、順着方向用手指，指着文字。

按年齡發展 讀書都要分階段

培養興趣是最大目標，爸爸不用急於要孩子認字，孩子的文字能力會隨閱讀量和成長階段而改變。

半歲至一歲的大嬰兒喜愛把玩書本，又會觸摸書中的圖畫。這時爸爸可以指着他感興趣的圖畫，並說出那些東西的名稱，邀請孩子模仿簡單的發音。如此一來一回，不單幫助腦部發育，也提升了爸爸與孩子的感情。

一至兩歲的幼兒已經能夠用手指，指著他感興趣的東西。當幼兒看着圖畫說出字音，父母可以回應他，講出名稱和形容一下圖畫，以增加他的詞彙。

到了兩歲，爸爸可以與孩子一邊對話，一邊閱讀，包括了聆聽子女說甚麼、問他、給他提示，使他有更多資訊，詞彙和概念更加豐富。

到三至四歲，孩子較能夠安坐聽故事，甚至背誦書中短句。父母又可以在重複讀故事時，追問他所熟悉故事的發展情節。有些時候，可以看著圖畫，創作故事。

四歲以上，共讀更可以與生活體驗連上更多關係。

最後的秘訣就是爸爸自己都要愛閱讀！！

只要能注重幼兒不同成長階段的需要，共讀必定能為你帶來見證子女成長的美妙體驗。

作者簡介：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。