【親子關係】爸爸參與小學家校事務　子女學術水平更高｜招雋寧

已有研究確認父母參與子女的教育,有助提升子女的學術水平和態度。因此美國早於上世紀90年代大力推動家校參與計劃,目標是促進學生的學業。 只是在家校事務裡,爸爸的參與經常被視為跟隨媽媽大隊,是可有可無的附屬。爸爸積極參與家校事務有好處嗎?絕對有。

爸爸投入家校 竟與子女學術水平掛勾

一個全國樣本抽樣的千人追蹤研究發現,爸爸投入關注子女學校事務的影響,超出媽媽參與所帶來的影響。「投入」是指爸爸會與學校教職員的溝通、活躍於家校事務,以及平日與子女討論學校事務。

學者運用能量度因果關係的工具SEM作推算,發現爸爸投入家校時,主動組織起身邊的學校、朋輩等資源,有助提升5-12歲子女的學術成就(量度了語文和數學分數)。

學者鼓勵學校要以更多渠道,邀請爸爸介入家校,促進學生的學術能力。

作者簡介:招雋寧(父職研究及培訓經理)

