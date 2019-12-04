【親子關係】爸爸參與小學家校事務　子女學術水平更高｜招雋寧

已有研究確認父母參與子女的教育，有助提升子女的學術水平和態度。因此美國早於上世紀90年代大力推動家校參與計劃，目標是促進學生的學業。 只是在家校事務裡，爸爸的參與經常被視為跟隨媽媽大隊，是可有可無的附屬。爸爸積極參與家校事務有好處嗎？絕對有。

爸爸投入家校 竟與子女學術水平掛勾

一個全國樣本抽樣的千人追蹤研究發現，爸爸投入關注子女學校事務的影響，超出媽媽參與所帶來的影響。「投入」是指爸爸會與學校教職員的溝通、活躍於家校事務，以及平日與子女討論學校事務。

學者運用能量度因果關係的工具SEM作推算，發現爸爸投入家校時，主動組織起身邊的學校、朋輩等資源，有助提升5-12歲子女的學術成就（量度了語文和數學分數）。

學者鼓勵學校要以更多渠道，邀請爸爸介入家校，促進學生的學術能力。

參考資料:

McBride, B., Schoppe-Sullivan, S. & Ho, M. (2005). The mediating role of fathers’ school involvement on student achievement. Applied Developmental Psychology, 26, 201-216.

作者簡介：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。