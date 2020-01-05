【巨型手作】利用回收竹枝　與孩子建造童話樹屋｜失敗媽媽之日常

在很多童話故事中，通常也看到森林中總有樹屋。香港這個石屎森林，也有一個爸爸，真的過去三年都為孩子實踐這件事，還招攬其他家長加入，把童話成真。今年已經把第三間建成，每年一間，各有不同特色！

在上水雞嶺村的自然脈絡教育農埸，野人連續發起了第三年的親子樹屋建設。聚集了一班爸爸媽媽和野人一家親手為孩子做一份大的手作禮物！他們會用過去在香港年宵回收得來的竹，建一間共同設計的樹屋，一家在樹屋上共聚。不要少看這份看似變廢為寶的簡單小玩意，過程也一點都不容易。整理廢竹、修葺樹附近的雜草、切斷部分樹上不適用的木頭樹幹、學固定竹枝的繩結、搬搬抬抬等，工作雖不輕鬆，但大家也非常享受其中。眼看這班家庭，孩子們最小的才3歲多，也能參與其中，幫得累了，就在草地、木頭、有機小農田和吊床附近打滾一下，或到義工早前建好的小鐵皮屋吃吃茶點，一天下來，孩子們也平靜非常，一點也不鬧脾氣，歲月靜好正是如此。

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樹屋用了三天時間建成，今次還向高難度挑戰，在樹屋上層建了個鞦韆給孩子玩樂！事實上，這個小農莊的路是一班年青女孩建的，花槽和鞦韆是野人與中學生一起砌，大部分看到的設備，九成也是以撿回來的廢料及垃圾，一點一滴建立起來，來成就這個童話之地。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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