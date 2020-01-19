【親子教養】當孩子難以管教時　你的愛有少嗎？｜失敗媽媽

「無論你怎樣，我也是如此愛你。」 父母要做到這一點，為什麼這樣難？

看見自己孩子自理能力好，我們會內心沾沾自喜，認為自己也佔了些功勞。看見自己孩子長得漂亮，拍照可愛，自然想放到社交平台讓其他人也看到，稱讚一番。看見自己孩子飲食習慣良好，自然也想刻意在四大長老面前「表演一下」，希望他們認同自己的管教方式。看見自己孩子不用哄睡一覺到天明，我們也會自以為有一套心得，可以「教」其他媽媽如何搞定不睡覺的孩子。看見自己孩子口齒伶俐、記憶力驚人，我們也會幻想是不是可以好好「栽培」他成材，成為一個標青、「贏在起跑線」的「成功」孩子。 看見自己孩子很有禮貌，非常懂討長輩朋友歡心……

但假如他有天情緒不好做不到令自己在長輩朋友面前難堪，我們就容易變得難以接受，忍不住私下不問因由地先教訓他一番吧？假如他下一刻變得好醜呢？變得非常暴躁？變得很難管教？變得體弱多病？我們會少不免愛少了一點吧？

我不是在說別的家長，以上的心態和行為，我也曾經有過，而且這些狀況更會不時復發。看見自己孩子耀眼、閃閃發光的一面，當然值得感恩，但假如我們一時得意忘形，一不小心，對孩子的愛就會失焦了。

因為我們爸媽是人，會妒忌，會計較，會害怕，會自私。孩子也是人，我們有的黑暗面，他們也有。家庭為什麼是最好的修行場？因為我們都坦然地互相面對，看到自己最軟弱的一面。

做爸媽很難，我們總是為孩子需要付出很多，而社會和很多育兒書也告訴你，他只是暫時如此需要你，視你為世界中心，但孩子總有一天會飛走，他很快就會有自己的一片天。父母們理性上都明白這個事實，但實際上在養育孩子的過程，卻是如此渴求愛與被愛的感覺呢。

「其實是媽媽懶，所以才要你去幫忙做家務，你不一定要幫的，不過你幫忙，我會好開心，好幸福。」

「你覺得你吃不完，是媽媽一開始倒給你份量太多，不是你刻意想浪費，對嗎？」

「兒子，剛剛老人家以為你不愛媽媽所以才不給我吃。但其實是不是因為你太想吃全部，所以有點不捨得分享給我？你在學習分享，但發現有時候自己吃不夠，就會內心好矛盾，有時不太想分享對嗎？」

「媽媽剛剛好想你在朋友面前有禮貌，但見到你沒說話也不看著人，媽媽心裡不舒服，因為媽媽很怕對方不開心。但我知道每個人也有不想說話的時候，你能告訴我為什麼嗎？」

我一生對别人說得最多次對不起，就是另一半和3歲多的孩子。這些赤裸裸的家庭對話，才是我最珍而重之的。也許，我們一輩子也是一念天使一念惡魔地生活著，但在家庭中能互相認識，擁抱對方的感受和軟弱，再一點點進步，才能經歷真正的愛與被愛。有了這些回憶，他朝孩子高飛，頭也不回，也無憾了。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】