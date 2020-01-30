【全城抗疫】市面消毒濕紙巾主要有三種成分　邊隻最啱用？

武漢肺炎疫情愈來愈緊張，而政府早前亦宣佈全港幼稚園、中小學及特殊學校，延長農曆新年假期至2月16日，即2月17日復課，加上部分私人公司作出彈性安排，容許員工在家工作，也有助減少社區爆發的機會。不過，這種情況不知能維持多久，不少市民也在囤積物資，以備不時之需，首當其衝的口罩已經到處缺貨，至於消毒用品方面，濕紙巾仍有不少選擇，加上方便使用及攜帶，但市面上的產品眾多，要如何挑選呢？

陳厚毅醫生提醒酒精只可殺滅其接觸到的細菌和病毒，因此使用濕紙巾時，應抹勻雙手每一處，若覺得抹一隻手已經用了濕巾上大部分酒精或消毒成分，則應用新的一張來抹另一隻手，確保消毒效果。早前消委會檢視了37款消毒搓手液和濕紙巾，當中有21個是濕紙巾樣本，而市面上的濕紙巾主要採用三種以下成份作消毒：

酒精

酒精的確是否以殺滅如流感病毒、金黃葡萄球菌、乙型肝炎病毒等微生物，而按世界衞生組織的指引，濃度在60%-80%的酒精溶液最能有效消毒，不過使用含酒精成分的濕紙巾，酒精會帶走皮膚上的皮脂，接觸太頻密，有機會使雙手流失皮脂及水分，令手部皮膚乾燥，因此有部分產品會加入潤膚成分去中和效果。

季銨化合物

季銨化合物一般情況下較低機會引起皮膚敏感，除非濃度太高，季銨化合物消毒殺菌速度較慢，如消毒部位存在有機物質，如食物殘餘，亦會影響效用。季銨化合物被廣泛用作消毒劑，但殘留的季銨化合物有機會令細菌產生抗藥性。

+ 5 + 4 + 3

酒精＋季銨化合物

酒精雖能有效殺菌，但持續時間不長。而季銨化合物另一作用是抑制細菌和真菌生長而非殺菌，所以有部分產品會使用酒精並加入季銨化合物去延長消毒效果。

雙氯苯雙胍己烷

雙氯苯雙胍己烷是使用了數十年的消毒成分，消毒起效速度中等，比酒精慢，不過效用可持續一段時間。少數人會對這成分敏感，使用時如發現皮膚出現紅腫，應停止使用並諮詢醫生意見。雙氯苯雙胍己烷透過皮膚進入體內的機會不高，但必須小心避免與眼睛接觸，以防引起結膜炎或角膜損傷，而且即使皮膚上有血液，也不會嚴重影響其殺菌作用！

參考資料：檢視37款消毒搓手液及濕巾 部分成分安全性受關注