【武漢肺炎】鞋子細菌多過馬桶　醫生教你脫鞋入屋必做5步

武漢肺炎疫情影響下，香港人的衛生意識有所提升，很多人每日會將穿過的衣服都會馬上清洗，以避免外來細菌污染家居。不過很多人都會忽略了鞋子，有大學研究指出一雙鞋子只要穿過兩周，鞋子的攜帶的細菌數量比起馬桶多很多！

美國亞利桑那大學(University of Arizona)一項研究指出，一雙鞋子外部約有42萬1000個單位(units)的細菌，約96%鞋子被驗出含有來自糞便的大腸桿菌。

圖片：Unsplash

休士頓大學(University of Houston)發表的另一項研究亦發現，在鞋底被偵測出生命力非常頑強的艱難梭狀芽孢桿菌(Clostridium difficile)機率，比起在馬桶座墊被測出的機率高三倍。艱難梭狀芽孢桿菌產生的毒素會導致人體腹瀉，因此如果有嬰幼兒的家庭應該特別要注意，避免孩子在地板上爬行後，將沾到細菌的手放入嘴巴，感染細菌。

以膠袋袋好鞋子

「小朋友在家，很難控制他們不周圍爬行、跑跑跳跳，加上他們的活動接近地面，又未必肯長時間穿著拖鞋，因此要注意穿過出街的鞋子不要入屋，尤其若曾到訪醫院等的高危地方，更要小心處理。」張醫生建議，到家開門後，不要第一時間入屋。先在屋外踏上消毒地氈，再脫鞋，以噴壺噴灑稀釋漂白水，把鞋子放在門外或空氣流通的地方如露台吹一晚，再以膠袋袋好。如在高危地方，例如診所工作，家長可帶備多一雙鞋子，專門在工作場所穿著。「工序可能麻煩咗，但可以減少接觸病毒的機會。」

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

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研究來源：

23WIFRUniversity of Houston