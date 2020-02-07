【武漢肺炎】全港搶米油廁紙超市設限購　預計二月中回復穩定供應

武漢肺炎的疫情一直備受關注，隨之而來亦洐生出其他社會問題，而搶日用品就是其中之一。剛開始大家搶口罩、消毒用品，現在連廁紙、米、油甚至衛生巾也搶了起來，不少人對網上訊息持「寧可信其有」的態度，覺得反正日用品買多也不虧的心態跟風盲搶，導致真正有需要的人也被逼加入這場「搶貨遊戲」。

百佳、惠康限購日用品

針對現時市民需求急增的日用品，如白米、消毒用品、漂白水、廁紙等，兩大超市百佳及惠康都採用限購方式，確保不會被小部分市民搶購一空。

百佳發言人表示：「對於網上流傳食品和日用品供應將陷入短缺，百佳澄清此實屬謠言，現時貨品供應仍然穩定，希望市民理性選購，百佳現已對部分高需求貨品實施限購措施，期望更多市民能夠購得所需的日用品。我們相信農曆新年假期完結，供應商陸續營業後，貨品的供應將更為充足。」

+ 3 + 2

預計二月中旬後 入口米供應回復穩定

近日不少超市的包裝米被清掃一空，此情此境在香港十分罕見，看著一個個清空的貨架，難免也會擔心起來。就米油供應問題，HKTVmall發言人解釋：「由於米油供應商農曆年假一般較長，加上市場需求突然倍增，令供應商於假期後未能及時完成包裝加工，所以補貨比平時較長，預計2月中旬後，各種入口米的供應會回復穩定。 HKTVmall 會繼續緊密與各個供應商聯絡，確保網上平台有足夠供應；而目前旗下商戶仍有不少日本米、有機米供顧客選購。」

兩大紙巾品牌澄清並無供應問題

金佰利(香港)有限公司回覆本刊指：「金佰利一直致力透過皇冠等品牌為本地消費者提供優質的衛生紙產品。現 時我們的產品供貨正常、並無出現有關採購或生產供貨短缺的情況,我們會持續關注市場 動態、並致力滿足消費者的需求。」

維達國際（3331)回覆本刊指：「按政府的指引，我們不同的工廠會在本周或下周復工，並沒有停廠的計劃。集團亦得知近日超市的紙巾貨源比較緊張，這可能是農曆新年剛結束，物流才剛復工，現在正常補貨中，確保市場有充足的供應量，滿足市民的需要。」