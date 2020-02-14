【停課】手機程式平台設免費直播課堂　涵蓋小一至小六4主科

教育局昨日（13日）宣布延長停課，學校不會早於3月16日復課，並需要等待疫情和緩，以及防疫物資有相當的準備下才安排復課。換言之，學生復課之日仍遙遙無期。為了使學生停課不停學，有網絡平台支援小學生在家學習，提供小一至小六的四科主科免費直播和點播教室，讓學習不停步。

(中國移動香港FB圖片)

中國移動香港興香港學習活動促進會、大角嘴天主教小學及遵理兒童—多元化學習坊攜手合作，在2月10日推出一系列小學課程的影片和直播教室，學生、家長和老師都可以手機應用程式「UTV」或「UTV Box電視盒子」觀看，每天下午2時至5時，分6節播放。影片的教學資源則獲得現代教育研習社授權使用，直播教室和點播短片均為免費，內容涵蓋小一至小六中、英、數、常的下學期課程。老師和學生可以跟據年級和科目觀看。

時間表：http://bit.ly/keeplearning-soc

該網上課堂的計劃獲得大角嘴天主教小學的支持，校方老師不但義務拍攝點播短片，更借出校舍拍攝。計劃希望一系列的短片能補足停課期間，學生應學到的下學期內容。而主辦機構認為，點播短片能夠彈性地遷就學生和家長的自學時間安排，老師亦可以藉此間接觀課交流，了解學生的進度。

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「同步課室」平台提供過百萬份學習資源

學生在UTV的平台觀看短片後，亦可配合「同步課堂」（Syne-Class）內的練習系統，和老師互相溝通，跟進和鞏固學習。「同步課堂」由即日至6月30日會為全港小學免費提供過百萬份學習資源、課本、試卷、題庫和影片，亦齊備遵理的模擬試卷，以及現代教育研究社出版的課外補充練習題目。老師可以自由透過平台推送內容至各級學生，更可以進行線上測驗，平台能自動批改和統計成績。

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2日達9000次點播人次

中國移動香港表示，UTV的同步課堂專區在首日推出已反應熱烈，截至2月12日早上的直播總觀看人次接近1,500，而點播人次亦近9,000人次。

大角嘴天主教小學校長周德輝認為，是次停課的安排來得突然，大大影響學生的學習進度。他擔心學生在停課期間只顧看電視和打機，在缺乏適當的教學活動之下，耽擱了寶貴的學習機會。

該校的教師團隊積極配合和協調，擬訂教學內容、規劃每周的教學進度，參與製作影片和相關的電子課業，期望減低停課對學生的學習進度影響，實踐「停課不停學」，為抗疫的艱難時期盡一點力。