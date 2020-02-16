【停課】牛津開放免費網上學習資源　150本免費電子書互動遊戲App

鑑於近日的疫情，全港學校需延遲至不早於3月16日復課，家長們可能都為子女如何在家中自主學習而煩惱。牛津大學出版社及啟思出版社近期免費提供了大量中小學生網上學習資源，包括學習筆記、工作紙和圖書等，讓學生能在一個互動、有趣、多元化的網絡環境輕鬆學習，停課不停學！

1. Oxford Owl - 英文電子圖書及網上學習資源

Oxford Owl for Home為3-11歲的學生提供了免費學習的資源，設有學習活動和遊戲，以及150本免費電子圖書，亦為家長提供了指引，讓家長能有效指導子女學習。- 內容︰學習活動及遊戲、150本免費電子圖書、「在家學習閱讀及拼音」家長指引- 適合年齡：學前教育至小學學生。

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2. 牛津兒童故事書閱讀活動

網頁內設有多達156套不同類型的免費英文學習工作紙供下載。

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內容︰156套不同類型的閱讀活動、閱讀心得筆記、活動工作紙

適合年齡：小學學生

3. Word Champions

免費學習字詞遊戲的應用程式，可與好友對戰，一同學習。

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4. Learn the Oxford 3000

學會3000個詞彙便可以理解絕大部份的日常英語對話，面對校內或校外考試更得心應手（需要付費以獲取所有內容）。

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學會3000個詞彙便可以理解絕大部份的日常英語對話，面對校內或校外考試更得心應手。

5. 親子共讀小故事 - 精選中文圖書

小獅子起舞吧︰學習面對困難，培養合作精神

奇奇的蘿蔔糕︰學習與人分享

黑餅人傳奇︰學習接納他人和認識每個人的長處

適合年齡：學前教育

親子共讀小故事：精選中文圖書，適合學前教育。

6. 快樂學習工作紙

提供多元化的活動，內容涵蓋中、英、數、生活常識、美藝及品德教育。

7. Oxford Achiever

Oxford Achiever「促進學習」評估系統是一個能夠讓學生自主學習的網上評估系統，擁有超過45,000條題目。系統能根據學生成績建議適切的起步點，並因應需要自動提供自學材料，涵蓋中學和小學中文、英文及數學科，根據本地課程主要學習目標分為36個階段。

適合年齡：小學至中學

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*只限學校用戶登記使用，如有興趣，可聯絡牛津各分區客戶服務主任。

8. Oxford iSolution

Oxford iSolution 是牛津的多合一電子學習平台，可以用互動有趣的方式學到各種語文知識。師生能便捷地從中獲取電子學習資源、電子課本、互動活動和評估材料，配合學校教學和家中自學使用。- 內容︰翻轉課堂、課文朗讀、課文動畫、發音示範短片、語音遊戲、語音難點短片及歌曲等。

適合年齡：小學至中學

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*只限學校用戶登記使用，如有興趣，可聯絡牛津各分區客戶服務主任。

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