奶奶用菜刀威嚇　孫仔被嚇至大哭　媽媽拍片：會否快點有公屋？

做人父母從來都不是一件容易的事，因此很多時，社會上總會傳出令人咋舌的事件，令人質疑「生仔要考牌」！而今次分享的事件更十分離奇，眾所周知，利器必需遠離小朋友範圍，當你看見你奶奶拿著一把大菜刀和小朋友說教，理應第一時間阻止，而這位媽媽卻拿出手機在一旁拍片，實在匪夷所思。

當事人拍片疑似做戲博加快獲派公屋

疑似利用小朋友加快上公屋

把片段上傳互聯網的媽媽接受訪問時指，她和一群小朋友年齡相約的媽媽有群組，而近日有一位媽媽異常出位，上傳了這條自稱是奶奶拿菜刀教仔的短片，並在群組詢問把短片作為證據可否快點獲派公屋。她當下的感覺是不管這位媽媽的目的是甚麼，正常看見這種情況一定要第一時間阻止，而片段瘋傳後，事主亦有私訊要求她刪除影片，但她認為刪除後，那兩位小朋友的情況不會更好，因此沒有答應。而據她所知，群組內暫時未有人報警，因不肯定涉及虐兒還是「做戲」騙福利。

事主稱已搬離奶奶家

事件曝光後，有稱自己同樣在群組內的媽媽，指事主有說自己為何拍片，稱她想保留證據去保護自己小朋友，想快點申請公屋不用跟奶奶同住，今早亦有更新狀況，指自己跟小朋友已搬回娘家住，更指問題尚算解決。

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臨床理學家鄧詩琪博士認為，目前最重要是報警，因為難以確定照顧者精神狀況以及小朋友人身安全，也擔心會有其他虐兒情況。片段中的小朋友約4至5歲，還有一位貌似年齡更小，令人擔心。「照顧者用威脅生命的做法去教育，有陰影之餘，小朋友長大後會有多方面的負面影響，包括情緒困擾、難以相信身邊人等等。」她說。

鄧詩琪博士補充，其實小朋友「跳跳紮」在所難免，片段中的照顧者，用一個更危險的方法去阻止小朋友的危險行為，實在很過分。她建議家長，如果小朋友正在做一些危險行為，可以先用物品或方法令小朋友離開危險現場，例如看見小朋友在跳，可以用玩具吸引他們下來，安定後再解釋剛才的行為會導致甚麼結果。

依賴武力解決問題會造成惡性循環

觀看短片過後，註冊心理學家程衞強解釋，小朋友透過社交學習，如管教者用武力、威嚇解決問題，小朋友將來亦會傾向用武力解決問題。另一個隱憂是用「武力教仔」，效果立竿見影，一打便會停，因此當小朋友下次再出現問題時，便會更快考慮以武力去解決。程衞強亦建議家長可以考慮用撤去享受而非添加懲罰的管教方法，例如「再唔停今晚無雪糕食」，而且後果要說到做到。