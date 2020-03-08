【新型肺炎】適合在疫情下閱讀的5本圖書　讓孩子認識病毒到防護

在新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響下，學校停課，小朋友連外出的時間也減少，面對生活上各種改變，心裡一定存有很多疑問，而家長也苦惱怎樣向孩子解釋。兒童繪本教育工作者肥哥哥，特別挑選出5本繪本，可以輔助孩子解開對疫情及傳染疾病的疑團，無論是0-6歲親子共讀或小朋友自己閱讀也十分適合，各位爸爸媽媽，不妨趁停課期間，為孩子增進疾病及防護的衛生意識。 （圖片由受訪者提供）

《感冒的奧秘》我為什麼要戴口罩？

文：學習研究社 圖：菅原啟子 出版社：河北教育

故事內容及簡介：書中以簡單易明的圖畫及文字告訴大家，病菌原來會由一個人走到另一個人的身體裏！而牠們更會挑選對象啊！你是病菌喜歡的小朋友嗎？想將牠們拒之門外，戴口罩就是其中一個方法了！書中還會告訴你其他小秘訣！

《肥皂超人》為什麼我要勤洗手？

作者： 上谷夫婦 繪者：上谷夫婦 出版社： 親子天下

故事內容及簡介：手掌城市被髒污壞蛋攻擊！到處都好髒啊！幸好我們有肥皂超人！你攻，我擋！你防，我再攻擊！什麼？髒污壞蛋竟然出絕招？肥皂超人能夠反擊嗎？小朋友也要常呼喚肥皂超人來保護好自己的手掌城市啊！

《認識病菌大發現》—為什麼到處都要消毒？

作者： 凱蒂‧黛恩絲 繪者： 瑪塔‧阿瓦雷‧米格恩斯 出版社：臺灣麥克

故事內容及簡介：肉眼雖然看不見病菌，但牠們卻無處不在！這本翻翻書簡單告訴大家病菌的特性，由預防到治療都一一俱備，簡易的文字讓年幼的孩子也輕鬆理解！

《神奇酷科學19:對抗傳染病大作戰》

—為什麼大人那麼害怕和緊張？

作者： 尼克‧阿諾 Nick Arnold 繪者： 東尼‧德‧索羅斯 出版社：小天下

故事內容及簡介：傳染病很輕易便能奪去大量性命，以往科技沒那麼發達，情況更是嚴重，歷史告訴我們，其實人類一直以來都與傳染病對抗中！爆笑漫畫告訴你傳染病的「往績」和「威力」，就明白大家這次為什麼要嚴陣以待了！

《跟著動物醫生過一天》

—為什麼大家都跟醫護人員說謝謝？

作者：雪倫．任塔 Sharon Rentta 出版社：小魯文化

故事內容及簡介：這次爆發疫症，最辛勞的肯定是一班醫護人員！小朋友對醫生的印象不外乎穿著白袍、掛著聽筒、幫病人打針，但勞苦功高的他們，工作又何止打針呢？不妨讓孩子更了解他們！只要跟著動物醫生在醫院過一天，就知道病人的所有大小事都需要醫生的幫忙了，他們的工作可不簡單！下次見到他們，也可以跟他們說聲謝謝！