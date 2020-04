繼閱讀理解及小一模擬試卷之後,PolyEd Centre負責人Edwin哥哥今次會教大家K3至小一適用的Grammar技巧,怎樣應用There is, There are, 什麼時候用is同are,小朋友認清兩者分別,在應付功課及試卷就沒有難度。

影片提供:PolyEd Centre

剪接:梁惠怡