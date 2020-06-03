【小一派位2020】小一叩門面試會問衛生常識　四大貼士增勝算

小一派位結果於今、明（3及4日）兩日，由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》公布結果，與此同時，不少學校亦公布了叩門詳情，讓家長在小一派位未能獲派心儀小學時，有一個後備方案，爭取入讀更心儀的學校。疫情下，家長亦要留意學校面試的轉變，有校長指今年面試的題目或會問及衛生常識等問題，家長要留意。 (部分照片由學校提供)

今年面試難以觀察群體相處

位於元朗錦田的通德學校一級只有一班，但其參考著重師生互信的芬蘭教育的教育理念，吸引到不少村內家長愛戴，不少家長更於未公布派位結果前已率先詢門叩門事宜。校長黃偉立指，今年因疫情關係，以往在面試環節的玩玩具，和分組面試的方法已不適用，改以老師面見學生以交談為主。相信今年面試上亦有很多限制，尤其在觀察小朋友群體相處、懂不懂得分享等事情上，是無從入手。

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海外面試靠ZOOM進行

黃校長坦言，不少在外國的家長亦有詢問如何面試，但基於他們未能回港，只能透過ZOOM進行，但無可否認，現場與老師進行面試學校會觀察得更多，學校只能盡量在ZOOM上引導出同學發揮最佳表現。

會問及衛生常識

黃校長分享，今年面試或會了解小朋友對衛生方面的知識及了解，例如他們會在甚麼情況下使用消毒搓手液、戴口罩，以及對新冠肺炎的基本認識，校長亦舉了一些例子讓大家參考：

黃校長認為小朋友喜歡學校是最重要的，因此建議家長先帶小朋友了解學校，無論是親身到校或是觀看校網影片都是可行方法之一，亦給了家長一些面試的小貼士：

全港各區熱門小學叩門詳情 :

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沒有「111」亦可放膽一試

由於不少家長在叩門時會遇到只接受在三個階段均填寫該校作為第一志願，即所謂「111」的學校，兒童發展及升學專家Ken Sir表示如果學校只是網上下載表格或網上遞交表格，家長亦可建議放膽一試。

另外，不少小學都喜歡取錄愛閱讀的孩子，有機會要求孩子帶一本書前往面試，所以家長應在這疫情假期間，多鼓勵孩子閱讀及提升表達技巧以應付面試。最後，Ken Sir提醒家長 :「即使獲派結果不滿意，必須於指定日期前到獲派學校註冊，否則當作放棄學位，到時就真的『非叩不可』。」

拍片切忌太多花巧剪接

今年有部分學校取消面見，以交影片及網上面試取代親身面見。Ken Sir提醒家長拍攝面試影片時要留意，他說：「有很多家長也喜歡找製作公司拍製，但要留意這類製作公司本身從事哪方面的攝錄工作，曾有學生找到婚紗攝影公司去製作面試影片，影片拍得差，結果也未能獲取錄。」

Ken Sir建議拍攝面試影片注意細節：

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