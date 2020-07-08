【媽媽必掃】AEON屯門店重開　新增HÓME CÓORDY　麵包超人專區

在屯門開業超過22年的AEON店於2月開始進行內部裝修，本月再度開業，並重新規劃佈局。三層的店子以「食」、「玩」、「住」作樓層主題。以小孩作主角的「KIDS REPUBLIC」新增麵包超人、高達玩具專區，而專賣AEON自家品牌家品的HÓME CÓORDY更是首度登陸新界西北，並於7月10日（五）正式揭幕，齊來率先預覽有什麼必掃精選！ 攝影：鄧煥儀

+ 6 + 5 + 4

HÓME CÓORDY 新登場

HÓME CÓORDY首度登陸新界西北，並於7月10日（五）正式揭幕。

新店將推出各式優惠，如遷至地下的「12蚊店」LIVING PLAZA於本周五（10日）開始，進行買五送一優惠。另外，於太古及荃灣均設分店的HÓME CÓORDY正式登陸屯門，是新界西北的首間分店。記者今日率先預覽，貨架已經大致預備好，貨品包羅廚具、食物容器、床上及浴室用品。

按圖率先預覽：

+ 37 + 36 + 35

KIDS REPUBLIC 全線LEGO 8折

專為年輕家庭打造的「KIDS REPUBLIC」包羅孕婦、嬰兒、幼童產品，如玩具、童裝及上學用品。重開的AEON更新增官方授權的「麵包超人玩具專區」，包括場景玩具、積木、扭蛋。「LEGO教育玩具專區」則備有不同款式，以訓練幼兒腦部及肌肉發展，全線產品更正進行8折。另設全新「高達模型專區」，放有高達巨型立像，絕對是粉絲必到之處！

+ 6 + 5 + 4

按圖即睇麵包超人玩具專區：

+ 10 + 9 + 8

按圖即睇LEGO教育玩具專區：

+ 6 + 5 + 4

按圖即睇高達模型專區：

+ 8 + 7 + 6

按圖即睇玩具及童裝精選：