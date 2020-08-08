【家居危機】浴室物品含菌量高廁所板80倍　抗菌毛巾梘液機更安心

最近大家應頻頻清潔家居，避免細菌病毒入侵，不過在清潔浴室廁所時，很多人都忽略清洗日用品，例如牙刷、毛巾等，分分鐘令含菌量達1億個以上，相當於坑渠內的細菌數量！

浴室潮濕溫暖，日用品都容易滋生細菌。（superkitina/unsplash）

牙刷含菌量比廁所板高80倍

一般人將牙刷放在潮濕溫暖的廁所，容易滋生細菌，加上沖廁時氣流強勁，可將馬桶內的細菌沖至6呎外，有機會沾上牙刷，令牙刷含菌量增加1,000萬倍，假如不好好打理，牙刷含菌量比廁所板高80倍，仿如將大腸桿菌及金黃葡萄球刷入口腔！

建議大家在刷牙前先沖洗牙刷，以及定期用潄口水和熱水浸泡牙刷兩分鐘，每三個月換牙刷，避免細菌積聚。

牙刷本身就易藏食物渣滓，是細菌的溫床。（phuong tran/unsplash）

毛巾用一星期後含菌量如坑渠

另一常常忽略的日常用品就是毛巾！很多人以為擦手巾和浴巾只用來抹拭乾淨的雙手和身體，相對較乾淨，但根據美國研究指出，洗澡時身體上的細菌會隨著擦拭依附在毛巾上，而使用過的擦手巾所含的大腸桿菌，比起新買的多出1,000倍。

至於日本有節目亦測試一星期沒有清洗的毛巾，發現毛巾上的細菌高達1億個，相當於坑渠內的細菌數量。因此建議大家每2至3日便徹底清洗毛巾，並定期更換。

建議大家用熱水加洗衣粉浸洗毛巾。(denny muller/unsplash)

手接觸過的表面均滋生細菌

雙手佈滿看不見的細菌，常常未洗手便接觸水龍頭、洗手液、門柄和廁所沖水掣等，令細菌沾染上這些物件表面，並有機會造成交叉感染。

有研究顯示公廁水龍頭細菌量達300萬個，比廁所板高4,400倍，情況驚人，雖家居水龍頭不如公廁誇張，但細菌一旦依附在水龍頭和洗手液泵口位置，流出的水和梘液仍帶有惡菌，因此平日應勤加清潔水龍頭和梘液樽，最好換上自動水龍頭和智能梘液機，避免接觸表面！

水龍頭和洗手液樽身表面可能佈滿細菌。（Dan Smedley/unsplash）

抗菌用品推介：小米自動感應出泡機

勤加清潔消毒固然不可少，但想更全面安心，不妨換上具抗菌功能的日用品，抑制細菌滋生。

+ 2

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/08）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！