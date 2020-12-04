新冠肺炎│英國開展疫苗接種　小朋友有冇得打？一文睇清各地安排

新冠肺炎全球大流行，疫苗研發亦進入最後階段。英國將於下周率先開展疫苗接種，美國、法國、俄羅斯等多國亦將陸續推出大規模的接種計劃。小朋友是否屬全球優先接種族群？各地又有什麼接種安排？

按圖即睇各地疫苗安排（更新至12月4日）：

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港府：4類人優先接種

食物及衛生局長陳肇始日前表示，根據世衛，共有48款預防新型冠狀病毒的候選疫苗正進行臨牀實驗，當中11款已進入第三階段。政府正積極預先採購，候選疫苗包括內地及海外研發或生產的疫苗。初步構思免費讓全港市民接種疫苗，並已預留資金訂購香港人口兩倍的疫苗，將優先為高風險群組接種，包括醫護人員、長者、長期病患者及護理院舍員工等，預料涉及300萬人。

香港醫院藥劑師學會預計，首批疫苗接種可於明年中進行，而全民接種包括兒童，則要待至明年底。學會指，若多數人已接種疫苗，可間接保護無法接種疫苗的人，例如初生嬰兒。學會建議，政府應採購兩種或以上的疫苗，以確保供應充足，

英國率先下周開展疫苗接種

英國是全球率先開展疫苗接種計劃的國家，首批由美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）和德國生物新技術公司BioNTech共同研製的新冠疫苗已經由比利時運抵英國，預料再最快下周開始接種。當局一共訂購了4000萬劑，足夠為2000萬人接種。每人打兩針，兩針間隔為21天。

首批疫苗約80萬劑，先送往中央倉庫，再分發到全國各地醫院。疫苗注射計劃並非強制性，優先接種群體為護老院長者和工作人員，其次是80歲以上長者和醫護人員。2021年將有更多疫苗供應，50歲以上人群以及已有基礎疾病的年輕人都可進行接種。

英國的疫苗及免疫聯合委員會（JCVI）指，不建議孕婦注射疫苗。現階段未會為兒童注射疫苗，惟「感染風險非常高，如患有神經失能的、年齡較長、需要居家照護的兒童」可接種疫苗。

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法國全民打針 泰國先為兒童接種

法國下月展開大規模新冠疫苗接種計劃，並承諾所有民眾均可免費接種。接種計劃屬自願性質，法國人可自行決定是否接種。當局向多間藥廠訂購約2億劑疫苗，可為1億人接種，足夠應付全國所需。候選疫苗目前仍有待歐盟藥品管理局批准，估計美國輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech共同研製的新冠疫苗首先取得許可。

首階段（明年1月起）將安排約100萬名養老院長者及護理人員率先接種。第二階段由2月開始，為長者等高風險人士接種，涉1,400萬人。75歲或以上的長者優先，其次是65歲或以上長者以及50歲或以上或有健康問題的醫護。第三階段將從50歲至64歲人士起，逐步為全國人口接種。

泰國宣布，與英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽署新冠肺炎疫苗合約，由阿斯特捷利康向泰國暹羅生物科學集團（Siam Bioscience Group）轉移疫苗生產技術，並授權暹羅生物科學集團生產疫苗。當局預計明年5月，於1萬間醫院開展免費接種計劃，醫護人員、兒童、長者以及弱勢社群可優先接種。

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俄羅斯推「全球第一」疫苗

俄羅斯下周開始在全國進行大規模免費接種，醫護人員及教師將可優先，計劃屬自願性質。疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）（又稱「衛星V」）由俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構研發，今年8月中搶先註冊，成為「全球第一」獲批的新冠疫苗。

美國將於明年6月前提供超過3億劑新冠疫苗，確保全國所有希望注射疫苗的人也可接種。首批由美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生物新技術公司BioNTech共同研製的新冠疫苗預料於本月15日交付。美國藥廠Moderna亦正向當局申請緊急使用授權，當局計劃於本月17日商討相關申請，預料於本月22日交付。

澳門今年先為高風險人士接種

澳門當局正洽購140萬劑新冠疫苗及及應急疫苗，包括來自內地及美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）與德國BioNTech共同研製的新冠疫苗。應急疫苗預計在今年年底前，供醫護人員、消防員等高風險前線人員優先接種。另140萬劑疫苗預料明年上半年到位，供有需要外出工作和讀書的人士優先接種。

台灣當局預計明年3至6月開展接種計劃。衛福部疾管署長周志浩指，現正預購多家國際疫苗，但還不確定哪家疫苗能最快送至台灣。疫苗將先以公帑支付，以醫護人員優先，或有少量自費市場提供予特殊需求人士。台大副校長、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指，台灣疫情相對緩和，有更充裕的時間確認疫苗的安全性。

日本政府近日通過法例，確認所有新冠疫苗的接種費用均由日本政府負責。該法案又規定，日本國民有「義務」接種疫苗，惟若疫苗未被充分證實有效性和安全性，國民則被允許不用履行「義務」。

菲律賓：發達國買走8成疫苗

由中國科興生物研發的100萬劑疫苗已率先運抵巴西，將作後期測試。巴西聖保羅州州長多利亞指，州政府於明年1月開展新冠疫苗接種計劃，預計本月底將收到600萬劑疫苗，明年1月中會再收到4000萬劑。當局另會向採購由英國阿斯利康和牛津大學研發的疫苗。

菲律賓官員加爾韋斯（Carlito Galvez Jr）批評，發達國已買走全球8成疫苗供應，世衛的疫苗全球獲取機制（COVAX）又佔去2%，發展中國家如菲律賓只好及早與廠商簽約，爭取餘下18%貨源。當地政府上周跟英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）簽約，涉及至少200萬劑疫苗。據悉當局正與其他藥廠商討簽約，包括來自中國、俄羅斯及美國的疫苗。