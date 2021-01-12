出版社編輯分享4個應試技巧及溫習貼士　家長切忌做一件事⋯

在新冠肺炎的影響下，自2020年2月起全港學校停課多月改為網上課堂，踏入新一年，情況亦未明朗，教育局早前宣布全港學校暫停面授課堂至農曆新年假期後。不少學校將在3月進行考試，家長也會趁這段時間購買補充練習為子女溫習，究竟要怎樣揀選補充練習？有什麼溫習重點要留意？我們找來出版社負責補充練習及教科書的編輯，拆解學生溫習重點及應試技巧。

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培生朗文品牌教育產品策劃主任黃翠琼（Polly）及品牌教育內容研發主任楊蔚君（Virginia）負責出版社的小學測驗卷系列，她們覺得單一的紙本學習已不能引起小朋友的學習興趣，加入有趣的動畫教學影片及互動遊戲，已成為教學的大趨勢。「近年已開始重視電子教學，疫情加催其重要性，以有趣的動畫教學，小朋友不會覺得沉悶，也能幫輕父母。」楊蔚君說。

對於家長來說，了解小朋友的學習進度及強弱項亦相當重要，黃翠琼指要針對小朋友較弱的部分而作跟進練習，從而有改善。「我們不鼓勵家長買大量的補充練習不停做，盲目操練反而令小朋友更抗拒，家長最重要是了解他們的弱項，再做針對性的跟進練習，才會有好成績。」

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電子版評估能找出學生弱項

她表示出版社最近推出全新中、英、數及常識四科的測驗系列練習，除了紙本的練習，更加入QR CODE讓學生可以透過動畫學習，此外更有電子版的總結性評估。「學生在網上完成後，系統會自動批改分析，就其答題的強弱項作出建議及分析，更會針對學生的弱項有個人化跟進練習。」黃翠琼指很多雙職家長要返工，放工後未必有太多時間可以教小朋友，這套練習對家長來說相當方便，不用為他們對答案，也有相應的跟進。

兒子已升上中學的黃翠琼，跟大部分家長一樣，都遇到過不少學習的問題。「我一向不會催谷兒子，當然考試就要溫習，專攻他較弱的地方去做補充練習，不會狂做練習去操練。小朋友到高小要應付呈分試壓力已很大，加上考試臨場會有很多因素影響表現，所以不要再給他們壓力。」她指家長不要拿孩子跟其他人比較，看到他們有進步，有好的學習態度、認真溫習就足夠。

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切忌為子女做一件事⋯

她更提醒家長不要為孩子對功課，「家長經常幫子女對功課，改到正確才交回學校，這只會令他們以為自己已識及明白。其實家長只需檢查子女是否已完成功課，功課由老師批改，錯了要改正才會令他們知道自己錯在哪裏，在測考時避免再犯同樣錯誤。」她說。

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