親子一日遊｜尖沙咀3大玩樂放電推介　全新LEGOLAND玩盡10個園區

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-03-11 14:11

一到假期，媽媽便會煩惱怎樣幫小朋友放電，最近尖沙咀K11 Musea的 LEGOLAND香港樂高®探索中心正式開幕，面積達30,000平方呎，小朋友可入場玩轉10個樂高主題園區，任砌LEGO和穿梭各個主題遊樂場！ 今次精選尖沙咀的打卡熱點和親子餐廳，與小朋友來個親子一日遊吧！

第一站：香港樂高®探索中心LEGOLAND任玩3小時

香港首個樂高®探索中心終於在尖沙咀K11 Musea正式開幕，LEGOLAND佔地30,000平方呎，設有10個不同主題園區，小朋友可在「樂高®賽車場」、「樂高®創意工作室」、「樂高®好朋友」拼砌樂高積木，啟發創意思維；又可在「樂高®得寶農莊」、「樂高®城市歷奇」和「魔法轉盤」中玩超大型滑梯、軟積木池和乘坐機動遊戲，訓練體能十分刺激！

**按下圖即睇香港樂高®探索中心LEGOLAND精彩活動**

樂高®賽車場

+ 15 + 15 + 15

地震測試區

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樂高®創意工作室

+ 4 + 4 + 4

樂高®好朋友

+ 7 + 7 + 7

樂高®得寶農莊

+ 5 + 5 + 5

魔法轉盤

樂高®城市歷奇

「01空間」購買全年及平日通行證有獨家優惠：

01空間 X 香港樂高®多維度建設網上工作坊 (4堂) 及電子證書乙張、Häagen-Dazs雪糕乙杯 (數量有限，送完即止)、$100 禮品店折扣券 (需於2021年2月23日至2021年3月31日期間購票，數量有限，送完即止)

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第二站：Donut Playhouse食住玩三層巨型滑梯

玩完當然要補充體力，位於K11 Musea地下的Donut Playhouse正是個有得食有得玩，更讓小朋友利用AR科技學英文的親子餐廳！

橫跨三層的巨型滑梯非常注目！（K11 MUSEA）

Donut Playhouse提供意式雪糕軟包、奶昔和沙冰等輕食，賣相吸引份量也足夠，但要數最大賣點，莫過於全港首個橫跨三層的巨型滑梯，相信小朋友會玩得不捨得走，其他玩樂設施亦結合AR科技，小朋友可一邊探索一邊學英文生字。

第三站：海運觀點看日落夜景

「海運觀點」是海港城海運大廈的頂層觀景台，擁有兩個面積各6,500呎平台，綠油油的草地加上270度維港美景，是近年的打卡熱點之一。

玩完一整天，家長不妨帶小朋友到海運觀點散步，欣賞維景日落和夜景，為一天旅程劃上句號。