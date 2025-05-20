6月新手爸媽講座｜送出逾10萬豐富禮品 電動奶泵/寬口奶瓶/成長椅

《香港01》旗下「01親子」於2025年6月7日(星期六)再度舉辦「新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕及養育新生兒的各種疑問。



一連兩場新手爸媽免費講座，題目包攬媽媽及嬰幼兒保險、臍帶血及臍帶膜對寶寶的重要性、孕婦各樣痛症、妊娠紋處理及產後身體護理 等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記的家長亦可獲豐富母嬰產品福袋，登記從速！

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講座大獎【1】b&h Swiss Athena 醫院級穿戴式免提電動奶泵

Athena 醫院級穿戴式免提電動奶泵（180ml）[2年保養] 介紹：

1. 無線穿戴式免提：解放雙手自在吸乳

2. 易組裝易清潔

3. 4種模式與吸力選

4. 貼心防漏塞設計

5. 特設奶位線照明燈，半夜吸奶也輕鬆看清

6. 320mmHg超闊吸吮負壓值(吸吮力)，無痛吸取最大乳量

7. 防逆流技術，減少奶泵故障和機內細菌滋

8. 內建記憶功能：一鍵啟動開啟上一次吸乳模式

9. 柔軟親膚的矽膠喇叭，緊密貼合乳房，提供舒適的使用體驗

10. 靜音吸乳，寶寶睡得安穩

11. 美國FDA食品級，安全可靠

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講座大獎【2】Hegen 禮品包

由初生奶樽開始，Hegen 陪伴BB成長，專業人士建議由BB 9個月起轉用奶咀以外的飲食工具，所以 Hegen 的飲管杯就可以是一個很好的選擇。BB沿用同樣手感的樽，同時可以學習使用飲管吸啜，既有安全感，亦可以訓練口腔不同小肌肉，以助牙齒成長。

BB漸漸成長的時候，會開始模仿大人的動作，例如大人的飲水方法，所以 Hegen 的360防漏飲水杯，可以讓BB學習大人飲水，但又不會因流速太快而出問題。

Hegen - PPSU防漏飲水杯 240ml/8oz (紫色)

Hegen - PPSU方圓型寬口飲管杯 330ml/11oz (紫色)

Hegen - PPSU多功能方圓型寬口奶瓶 330ml/11oz (2支裝) 紫色

Hegen - 2用水樽帶 (褐灰色)

Hegen - 禮盒 (細)

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講座大獎【3】Beaba 送出 Childhome Evosit 成長椅、Suavinex Zero Zero嬰兒奶瓶新手套裝、Chidlhome Evosit 初生座椅

Childhome Evosit 成長椅

多階段高腳餐椅：針對各階段寶寶發育需求來調較不同高度的座椅和腳踏，由6個月至 大人都能舒適地安坐和進食。

安全舒適：高腳餐椅配置5 點式安全帶，腳欄 和餐枱 , 為寶寶提供最大的保護和安全的用餐地方

配件：椅子基本包括安全帶、腳欄 和餐枱 (全可拆除)

適合一家大小：專為 6 個月至大人設計。 您可以將 EVOSIT用作兒童高腳餐椅，最高承重15 kg 或作普通椅子, 最高承重 85 kg

可配舒適坐墊：可換不同可愛款式坐墊，讓您的寶寶倍感舒適安穩

Chidlhome Evosit 初生座椅

它適用於 6 個月以下（最重9 公斤）的新生兒。 新生兒座椅的角度可以通過前面方便的旋鈕進行調節。 隨附的椅套可拆卸，方便清洗。 還有一個帶軟肩墊的 5 點式安全帶。

適用於 6 個月以下（最重9 公斤）的新生兒

適合 Evosit 或 Lambda 3 椅子

使用旋鈕輕鬆改變座椅位置

符合人體工程學，具有良好的腿部支撐

帶軟肩墊的 5 點式安全帶確保安全

椅套可機洗

Suavinex Zero Zero嬰兒奶瓶新手套裝

零脹氣：內含專利零脹氣奶袋，隨吸啜收縮，防止寶寶吞嚥空氣，更可避免母乳氧化。

零乳頭混淆：仿母乳奶嘴頭，減少乳頭混淆，隨時替換親餵和奶瓶餵哺

非常適合初生嬰兒，或吸吮能力較弱的早產嬰兒使用

180 ml 嬰兒奶瓶(可調式流量奶嘴頭) + 替換可調流量奶嘴頁頭 + 替換防脹氣袋，適合 0 個月以上的嬰兒