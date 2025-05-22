陪伴學生20年 香港航海學校校長:有了目標 學生成績差也願意學習

近年不少老師告訴我，最難搞不是反叛的學生，而是躺平的學生。躺平的學生沒有目標又沒有自信，又何來學習的動力？我認識一位校長，二十年多來都在同一所Band 3中學工作，對付「躺平青年」，他綜合了三大招數：陪伴、紀律和目標。



這位校長來自一間相當有特色的中學，學校受政府資助但又不受校網限制，可以向全港收生（只收男生）。該校開辦全港只此一家的「海事科」，教導學生航海知識，又規定所有學生必須入住宿舍和接受步操訓練，重點培養學生的紀律性和自理能力。這間是位於赤柱的香港航海學校，校長陳道沛由2002年起就於該校任教，至2018年升為校長。

該校傳統以來接收不少學術表現較弱的學生，部分亦有學習和行為問題，很多時連他們的父母都大歎「搞唔掂」，陳校長卻樂意服務他們二十年。應付非常學生要用非常手段，陳校長記得，曾經有學生因為違犯校規，被罰星期六提早返回學校履行「服務令」，但他卻在家中睡覺拒絕起床，全家人無計可施，最後陳校長決定親自開車，到學生家裡叫他起身，再送他返回學校：「他見到我，當然嚇了一跳！對這些違規的學生，可以跟著制度來硬處理，但他們就難以再有翻身的機會。」陳校長時常強調陪伴的重要，例如學生的露營活動，老師會上山陪學生過夜，明天一早又直接回校上課，這樣緊密的師生關係，一般學校的確少有。

對付躺平學生，另一大挑戰是幫助他們尋找人生目標。學校從課程改革入手，向政府申請撥款，將必修的校本海事科專業化，學生通過校內考試，再完成三個月工作實習，可以正式成為三級船長：「師弟見到有師兄畢業幾年，已經晉升成為一級船長，月薪達四萬多元，不比大學畢業生遜色。他們會覺得，自己的前途原來可以這樣實在和具體，連帶對學習的信心和動機都提升了。」學校近年報讀人數理想，出現學位供不應求情況，也反映越來越多家庭認同學校的理念。

正如我時常講，讀書不成不是世界末日，更何況現在世界還未到末日，父母又如何能夠肯定孩子永遠不是讀書的材料？在終身學習的時代，讀書永遠不嫌遲。對某些小朋友，先帶他們找到人生的信心和目標，再朝着這個方向增值，可能更具效益。