世界無煙日｜攤位遊戲贏禮品　鼓勵以運動戒走煙癮　齊建無煙香港

世界衞生組織將每年的5月31日定為「世界無煙日」，希望引起全球關注煙草的流行和當中所帶來的致命影響。香港吸煙與健康委員將於5月30日及31日在油塘大本型中庭舉行世界無煙日2025暨無煙運動日啟動禮，主題為「全城集氣．齊建無煙香港」，同場設有嘉年華，歡迎市民免費參加。



世界無煙日2025 市民免費入場暢玩各大攤位

活動旨在向公眾人士推廣無煙信息，號召全港市民在5月31日穿上運動服，參與連續第四年舉辦的「無煙運動日」，推動公眾人士共同宣揚無煙信息，鼓勵吸煙人士以做運動戒煙，提高戒煙的成功率，同時爭取更多公眾支持《2025年控煙法例(修訂)條例草案》期望立法會儘快完成審議，落實加強控煙措施，邁向無煙香港！

香港吸煙與健康委香港吸煙與健康委員會將於5月30日至31日在油塘大本型中庭舉行無煙運動日啟動禮暨嘉年華。

香港吸煙與健康委員會一直秉承保障公眾健康的宗旨，在控煙路上不遺餘力。透過多元化的無煙教育、宣傳活動向公眾宣揚煙草的禍害，並積極鼓勵吸煙人士戒煙。這次啟動禮亦邀請了不少重量級人馬，以各種精彩表演為大家宣揚無煙健康信息，包括藝人鄭丹瑞及麥雅緻Angie將為啟動禮嘉賓，由藝人方健儀及嚴崇天作為啟動禮主持。

一連兩日均有精彩表演，而在5月31日在大舞台位置，更有零煙節奏親子舞，喜愛舞蹈的朋友定必來支持！

活動焦點：免費工作坊及攤位遊戲 贏取精美紀念品

現場設有多個攤位遊戲及免費工作坊，以輕鬆和互動的方式讓公眾認識煙草的禍害，同時鼓勵吸煙人士透過運動放鬆身心，市民更可透過遊戲贏取無煙代言人「咪點我」Wise Mike的精美紀念品，數量有限，送完即止。屆時，無煙代言人「咪點我」阿Mike更會現身鼓勵大家多做運動，為實現零煙害願景出一分力。

世界無煙日2025暨無煙運動日啟動禮

日期：2025年5月30及31日（星期五及六）

時間：第一日〈5月30日〉下午2時至6時（下午3時至4時為啟動禮）

第二日〈5月31日〉上午11時至下午5時

地點：油塘大本型 中庭



無煙運動日

日期：2025年5月31日（星期五）

時間：全日

地點：任何地方

服飾：跑服或運動服



👉🏻👉🏻登記參與無煙運動日

這個周末約定大家，一同參與世界無煙日2025暨無煙運動日啟動禮，帶小朋友來體驗各種工作坊及攤位遊戲，玩住學無煙健康資訊，一同「全城集氣．齊建無煙香港」！