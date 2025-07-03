暑假親子遊｜2025台灣十大人氣主題樂園排名！夏天玩水玩雪任你揀

與其滿排補習，不如來趟親子放電之旅，網路口碑榜「主題樂園」最新人氣，優惠整理看這篇！



夏天快來水樂園消暑一下吧！

暑假到主題樂園玩不只是放鬆，更能讓全家大小共享美好時光。無論是刺激的雲霄飛車、水上設施，還是可愛的表演與拍照場景，都是孩子們最期待的暑期回憶。不論親子同遊、朋友出遊或情侶約會，主題樂園都是暑假最值得安排的快樂行程！《網路溫度計DailyView》主題樂園口碑排名每日更新，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點十大熱門主題樂園，快來看這些地方你去過了沒！

No.10 小人國主題樂園

地址：桃園市龍潭區高原路891號

小人國以微縮模型聞名，園區重現全球知名地標，如巴黎鐵塔、自由女神、101大樓等，讓你彷彿化身巨人環遊世界。不只有小模型，小人國還設有遊樂設施、水上樂園和表演活動，夏天來玩水超消暑，全年都有不同主題活動，是大小朋友都能玩得開心的夢幻樂園。

2025年暑假夢幻的粉紅水上派對《BoBo Republic》即將登場，飛天小馬、魔法蛋糕、海灘小屋三大人氣滑梯等你開滑 ，歡迎遊客暑假穿上粉紅裝，只要兩人同行且每人都穿戴2件以上粉紅色服飾或配件，就能享有「雙人優惠票價999元」。

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No.9 小叮噹科學主題樂園

地址：新竹縣新豐鄉康和路199號

小叮噹科學主題樂園是一座融合科學知識與遊樂體驗的親子樂園，也是台灣唯一同時擁有水陸雪設施的樂園，園內設有水世界、互動設施、美景拍照區等互動設施，讓孩子邊玩邊學，親身體驗科學原理的有趣應用。

此外，樂園門票包含滑雪場堆雪人以及雪毯滑雪趣，滑雪場占地750坪，全年開放，提供雪地玩具、防寒衣物租借服務，也可預約單板、雙板滑雪課程，不少人留言表示，「好好玩」、「玩得很開心」。

+ 4

No.8 東勢林場遊樂區

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

東勢林場遊樂區群山環繞、森林茂密，是兼具自然探險與輕旅行的絕佳目的地。一走進翠綠步道，就能欣賞到高聳杉木、偶見野鳥啾啾。夏天溪流潺潺，玩水、野餐超舒爽；秋冬時節楓紅轉黃，宛如童話秘境。園內還有森林浴步道和體能訓練場，是散心、拍照、鍛鍊體能的好地方。

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No.7 劍湖山世界主題樂園

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

劍湖山世界佔地廣達60公頃，主要分成3區為兒童王國、摩天樂園與小威的海盜村。園內最具代表性的「飛天潛艇G5」，以140kw馬力攀上65米的高空，再以110公里時速、超越人體極限5個Ｇ的重力加速度，垂直向下俯衝，挑戰心臟極限；還有適合大小朋友的歡樂水上設施，打造全台最久600秒鑽石級維京巨浪。

劍湖山聲量最高點出現在2024年6月，暑假旅遊旺季，人氣設施G5疑因電力問題故障，16名遊客卡在65米的高空中，經工作人員疏導，從工作梯走下來脫困。有網友表示，「一樣的錢可以玩到比較刺激的遊戲，賺爆」、「好危險」。

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No.6 杉林溪森林生態渡假園區

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

杉林溪森林生態渡假園區藏身於海拔約1,600米的南投山林，宛如雲端秘境。園內步道蜿蜒穿越紅檜、扁柏與台灣杉，高聳樹冠恍若綠色大廳，四季雲霧繚繞、花卉季節明媚，著名景點依序為石井磯、青龍瀑布、銀杏湖、花卉中心、千古紅檜與天地眼。

Facebook專頁「愛上杉林溪」定時分享即時花況，目前杉林溪繡球花與百子蓮滿山滿谷持續盛開綻放，還有清涼暢快的瀑布、舒爽的天然冷氣，不少網友表示，「漂亮又永遠難忘的景緻，愛上了杉林溪的美與悠閒」、「比陽明山還漂亮的風景」。

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No.5 九族文化村

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

九族文化村園區分為空中纜車、原住民文化區、歐洲花園區與歡樂世界四大主題區，既有台灣原住民族的傳統建築、歌舞表演，也有刺激的雲霄飛車與水上設施，是寓教於樂的旅遊景點。每年春季的櫻花祭更是熱門看點，吸引大量遊客前來賞花拍照。

九族文化村聲量高點出現在2024年8月，有4位年輕人遊玩「水戰船」設施，竟然不顧公告站立搖晃，導致船隻發生翻覆意外，造成設施延誤半個多小時後才再度開放。對此，不少網友批評，「社會亂源」、「要求賠償，有損其他遊客的權益」。

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No.4 遠雄海洋公園

地址：花蓮縣壽豐鄉福德189號

遠雄海洋公園共有八大主題區、四大主題表演，結合海豚、海獅表演、遊樂設施、水晶城堡百老匯式歌舞高空特技秀、吉祥物迎賓遊街等，還能探訪海豚與海獅們的家，以及夜訪探險島水族館一窺海洋生物的面貌，不只要看看魚兒們如何睡覺、躲藏，遊客也能有觸摸體驗。

此外，暑假來臨，遠雄海洋公園人氣原創活動「海洋冰風暴怪獸聯盟最終戰」，歡慶5週年7月登場，10米高的哥斯拉大型氣偶再度現身，結合大型水炮、冰雪派對、戲水設施與酷涼怪獸餐點，讓遊客邊玩邊吃消暑。

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No.3 六福村主題遊樂園

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

六福村是台灣著名的遊樂園與動物雙主題園區，園區分為五大主題區，美國大西部、南太平洋、阿拉伯皇宮、非洲部落以及六福水樂園，包含天旋地轉、急流泛舟、自由落體等刺激設施，也有適合親子同樂的童話城堡與小動物互動區。

六福村2025年清明連假舉辦「未滿18歲免費入園」活動，活動期間單日湧入近上萬名遊客入園，有人批評根本排不到幾個遊樂設施，加上原本提供離園的大眾運輸供不應求，一堆人抱怨閉園後被卡在園區外無法回家，但也有網友表示，「高中生都幾歲了，不知道要安排回去的交通工具嗎？」「各有疏失，遊客應自己規畫交通方式，園方應提供等量的交通運輸」。

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No.2 義大遊樂世界

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

義大遊樂世界以希臘神話為主題設計，園區分為「歡樂天堂」、「聖托里尼山城」與「特洛伊城堡」三大主題區，其中包括台灣唯一的U型滑板過山車、360度旋轉的飛天神戟。

義大遊樂世界同時結合購物商場、飯店與影城，是親子家庭、情侶出遊的熱門景點。義大世界Fossil專櫃2024年8月首度封館直播，與台灣跨境直播電商合作，吸引不少消費者瘋搶，累積高聲量。義大世界2025跨年煙火秀邁入第16年，煙火長達999秒，吸引數萬人共襄盛舉，有網友表示，「義大出手就是不一樣」、「義大的煙火主打的就是財富自由」。

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No.1 麗寶樂園

地址：台中市后里區福容路8號

麗寶樂園再度蟬聯主題樂園聲量第一名！麗寶樂園佔地約200公頃，園區包含陸上樂園「探索世界」、夏季限定的水上樂園「馬拉灣」，以及全台最高的「天空之夢」摩天輪。此外，還有麗寶購物中心、密室逃脫旗艦館和國際級賽車場等設施，提供多元的休閒娛樂選擇。

探索世界內設有多項刺激遊樂設施，如「搶救地心」斷軌式雲霄飛車、「火山冒險」和「叢林泛舟」等；馬拉灣則擁有大型造浪池「大海嘯」和多條滑水道，為夏日消暑首選，不少人期望7月馬拉灣電音泡泡趴，能全身浸泡在綿密泡泡裏，與十多位輪流撥放電音的DJ勁歌熱舞。

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2025全台十大主題樂園（DailyView網路溫度計授權使手）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年6月16日至2025年6月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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