「跨越啟德 / 無限 2025」挑戰賽於7.8舉行 化身成為一日Slasher

近年，越來越多人踏上了多元化的職場，化身斜槓族（Slasher）以取代全職工作，即是一個人可以同時兼備多個職業身份，享受多重職業的彈性工作模式！由啟德體育園主辦、Jobsdb by SEEK 協辦的「跨越啟德 /無限 2025」（Slasher Challenge）挑戰賽就是要為「Slasher」詮釋新定義，讓你擁有一日 Slasher的人生體驗！



只打一份工的你可能開始懷疑人生？職場打工潮流已經大變天。Slasher 斜槓族並不是「炒散」或者「搵唔到工先打幾份工」，而是一種自主生活的理想選擇，亦是新生活態度。由啟德體育園主辦、Jobsdb by SEEK 協辦的「跨越啟德 /無限 2025」（Slasher Challenge）挑戰賽就是要為「Slasher」詮釋新定義，讓你體驗當一日 Slasher，試新嘢、打幾份多元化工種，更可以玩遊戲贏獎品，重新感受 work-lifebalance 的生活。想一次過試不同職位的「／人才」，7月8日要來啟德體育園過吓Slasher 癮！

化身一日 Slasher 體驗多元工作贏獎品

是次「跨越啟德 /無限 2025」活動以以「多元身份，無限可能」為主題，將在7月8日於啟德體育園中舉行各個精彩有趣的攤位遊戲，參加者可以透過玩遊戲體驗不同職業的工作日常，包括灌溉技術員、設施維護技術員、調酒師、票務助理等，有趣之餘更有機會贏取豐富禮品！現場更有招聘攤位、Slasher 即場分享，進一步了解不同工種的要求及求職貼士，為你的未來職涯規劃做好準備。

精選活動

1. 互動職位體驗區：堅持到底、水吧快手挑戰、嘉賓記憶王、落單急急急、草地修補特攻隊

2. 有獎遊戲

3. 夾公仔

4. 互動打卡熱點

5. 即場招聘

6. Slasher 即場分享

「跨越啟德 / 無限 2025」活動詳情

活動日期︰2025 年 7 月 8 日（星期二）

活動時間︰10am – 5:30pm

活動地點︰九龍啟德承啟道 38 號啟德體育園—啟德體藝館（習藝坊）

前往方法：港鐵宋皇臺站 D 出口或啟德站 D 出口

費用：全免

