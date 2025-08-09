無視女兒感受！鬼滅鐵粉幫女兒取名「墮姬」角色可是從事性產業

日本人氣動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》，將於8月14日在香港上映。不少影迷會把自己代入喜愛的角色中，想像自己正與鬼殺隊員們一同掉進無限城，參與一場激戰上弦的最終戰。但若現實生活中，身邊有人以炭治郎、香奈乎、甘露寺蜜璃等為名，難免會讓人覺得有些尷尬，更何況竟有人想將小孩命名為上弦之陸的「墮姬」，引發討論。



據日媒《FORZA STYLE》報道，近年來，日本有越來越多父母替小孩取名時，偏好「有個性」的名字，像是漫畫、動畫的角色名稱，或是所謂「閃亮亮名字」。因此，日本在2025年5月修改《戶籍法》，所有姓名都必須加上「讀音標註」。法務省解釋，如果名字的讀音太偏離漢字本意，或不符社會常理，可能會被戶政機關拒絕登記。

日本兒童輔導員白尾里子指出，雖然以前在用字上有限制（只能用常用漢字或人名用漢字），但對讀音卻沒甚麼規定，導致像是「黃熊（唸作Pooh）」、「光宙（唸作皮卡丘）」這樣的名字也能被通過。近年更有不少父母直接把自己喜歡的偶像或動漫角色的名字給孩子用，這種情況過去就有，但現在特別多。

白尾強調：「名字會陪伴孩子一輩子，真的希望大家能更謹慎地思考。雖然父母可能是抱著愛或想法來取名，但孩子長大後可能會被笑、被問，甚至在網絡上被搜出來。現在這年代，資訊留存太容易了。」

這樣的例子，也發生在一名75歲的日本外祖母吹田芙美子（化名）身上。她表示，近年升格當外祖母，原先滿心歡喜，卻因孫子的名字與女兒、女婿起了不少摩擦，甚至現在連愛孫都見不到面，讓她無奈又心痛。

吹田指出，女兒第一胎是女嬰，後又生下一對雙胞胎。由於當時適逢疫情，沒辦法見到孫子，待疫情趨緩後，她前去探望，但女兒卻對名字避而不答，直到一個月後才坦承是叫「墮姬」，後來才知道是《鬼滅之刃》的角色，因為女兒跟女婿都是《鬼滅之刃》的忠實粉絲，所以堅持要以此給孫女取名。

她苦心勸說，但夫妻倆卻說：「你這種老一輩的不懂啦，現在重視的是個性。」更誇張的是，接下來出生的雙胞胎，他們還想取名「猗窩座」跟「戀雪」。但由於「猗窩座」的漢字不能用，只能用讀音湊字，外祖母痛心感嘆孫子很可憐：「猗窩座明明就是鬼，還說甚麼他跟戀雪是戀人，就這樣當成孫子的名字，怎麼想都覺得怪。」

吹田曾勸女兒重新考慮，但對方完全不理會。後來她看了漫畫後坦言，「說真的內容很精彩，我也沒有要反對甚麼，但如果是炭治郎、善逸、胡蝶忍那種角色還能接受，偏偏他們選的角色是那幾位……真的讓人難以接受。」

而因為吹田常常對孫子的名字指手畫腳，導致女兒、女婿漸漸不與她聯絡。「我怎麼也沒想到，會因為名字問題，變得連愛孫都見不到。」雖然知道這些孩子並不是自己的小孩，很多事她也不能決定，「但我真的只希望他們將來不要因為名字而受苦。」

事實上，在《遊郭篇》墮姬的哥哥妓夫太郎與妹妹戰敗時，就曾批評墮姬這個名字爛透了，加上墮姬在劇中從事性產業工作，也引起網友懷疑，取這樣的名字，是希望女兒走上性工作者的人生道路嗎？另外，墮姬在人類時期的名字叫做「梅」，但其實這個名字就是指「梅毒」，因此可說是相當糟糕的名字。

