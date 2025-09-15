香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學創校二十載 堅守全人教育理念

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學於2025年9月13日晚上在香港麗晶酒店隆重舉行二十周年校慶晚宴，政商界、立法會議員、學界及家長、學生等近500名嘉賓雲集一堂，共賀該校二十年來的卓越成就。主嘉賓政務司司長陳國基先生及浸大校董會暨諮議會主席黃英豪博先後致辭，回顧創校歷程，讚揚學校推行全人教育成果，並寄語師生繼往開來，為國家及香港培育更多棟樑之才。



砥礪廿載 成就教育奇蹟

學校秉持全人教育理念，致力培養學生追求卓越、終身學習的精神，在學術、視藝、演藝、體育、辯論等多元領域全面發展，培育出兼具理想、有承擔、能力與世界觀的未來領袖。

該校校監傅浩堅教授作為校方代表致歡迎辭時感慨道：「二十年對一所學校而言實屬短暫，尤其我校僅用六年便達至全面運作，卻要與百年老校競爭。能躋身全港知名學校之列，實屬奇蹟成就。」他特別強調，此成就歸功於管理團隊、教師職員的無間合作、社會各界的持續支持，以及校董會不遺餘力的指導與學生卓越表現。

政務司司長讚揚育才成果

政務司司長陳國基致辭時指出，該校作為本港首間由大學營辦的「一條龍」直資學校，始終秉承浸大教育使命，以「敏求篤信 明辨力行」為核心價值，培養具學術卓越、具創新思維及國際視野的人才。他表示：「學校不僅學術成績斐然，畢業生獲全球頂尖學府錄取，更透過與內地姊妹學校交流、航天員分享等活動，深化學生的家國情懷。」他重申特區政府將持續投放資源，配合國家科教興國戰略，培育德才兼備的新一代。

政務司司長陳國基。（資料圖片）

創校校董見證薪火相傳

身為創校校董的浸大校董會暨諮議會主席黃英豪博士娓娓道來創校淵源：「2006年獲邀加入首屆校董會時，面對重重挑戰與不確定性，無人能預見今日成就。」他動容回憶已故黃錦輝老先生捐款支持，以及浸大早在九十年代已構思創辦附屬學校的願景。「當年我們只有簡樸校舍，但擁有最寶貴的財富——熾熱的教育心與志同道合的教育者。」他欣喜指出，學校如今不僅有現代化教學大樓，今年國際課程A-Level更誕生9名4A*狀元，升讀劍橋、港大醫學院等頂尖學府，「正是興學育才的最佳見證」。

浸大校董會暨諮議會主席黃英豪博士。（資料圖片）

秉持初心 邁向新里程

總校長陳偉佳博士在致謝辭中強調，學校將不忘教育初心，堅守全人教育理念，不僅重視學術成就，更致力於學生在藝術、體育等領域的全面發展，致力培養學術與品德兼優的未來領袖。「我們不僅追求學術卓越，更重視學生品格的培養與國際視野的拓展，持續融合中西文化，陶冶學生情操，實踐『學子為先』的教育理念。」他寄語師生與家長攜手同行：「二十周年是重要里程碑，更是嶄新起點。我們必將保持活力，實現二十年前託付的願景與使命。」

香港浸會大學附屬學校王錦輝總校長陳偉佳博士。（資料圖片）

學子才華洋溢展風采

晚宴表演環節精彩紛呈，充分展現學生的多元才華。學生合唱團獻唱獲獎作品《如畫般的天際》，歌聲中唱出「香港是我們美麗的家」，感動全場。該作品曾於國際音樂比賽中斬獲多項金獎，彰顯學校在藝術教育方面的卓越成就。

晚宴在全場舉杯祝賀中圓滿結束，眾嘉賓共同期盼學校再創輝煌，為香港及國家作育英才。