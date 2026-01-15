麥玲玲馬年運程2026│12生肖學業運預測 1生肖獲文昌星拱照

2026馬年運程｜來到2026年，即睇2026馬年十二生肖運程整合！這次請來堪輿學家麥玲玲師傅，拆解2026年馬年十二生肖學業運，其中一個生肖更獲文昌星拱照，有利於讀書及考試。

資料來源：麥玲玲師傅



麥玲玲馬年運程2026：肖馬者 - 2014年：甲午年（虛齡13歲）

思維敏捷、理解能力及學習運俱佳，不妨先讓子女接觸不同範疇，再選擇一至兩項重點發展，可望有不俗成績。

麥玲玲馬年運程2026：肖羊者 - 2015年：乙未年（虛齡12歲）

馬年頭腦靈活、學習能力有進步，加上個人的外向性高，自我管理及獨立性俱佳，屬頗有進步的一年。

麥玲玲馬年運程2026：肖猴者 - 2016年：丙申年（虛齡11歲）

頭腦靈活、學習運有進步，開始有自己的想法及主見，家長不妨多溝通，培養其獨立個性。

麥玲玲馬年運程2026：肖雞者 - 2017年：丁酉年（虛齡10歲）

馬年的學習態度積極，讀書成績亦有進步，惟面對學業或人際關係等問題容易有輕微壓力，家長需要多花時間溝通，了解子女的想法，從旁輔導及疏理其情緒。

麥玲玲馬年運程2026：肖狗者 - 2018年：戊戌年（虛齡9歲）

戊戌年的小朋友新一年長輩運極佳，可望得師長愛錫讚賞，學習及自理能力均有進步，加上開始有自己的思想及意見，家長可多與子女溝通，了解其想法。

麥玲玲馬年運程2026：肖豬者 - 2019年：己亥年（虛齡8歲）

己亥年的小朋友馬年開始有自己的想法及主見，無論學術或課外活動項目上亦有進步，深得長輩及師長疼錫。家長不妨讓小朋友專注於一、兩項興趣發展，可望獲得好成績。

麥玲玲馬年運程2026：肖鼠者 - 2020年：庚子年（虛齡7歲）

學習運順遂，加上個人主動性強、態度積極，學業成績將會明顯有進步。

麥玲玲馬年運程2026：肖牛者 - 2021年：辛丑年（虛齡6歲）

辛丑年的小朋友頭腦靈活、口齒伶俐，無論學習能力及吸收能力均有進步，深得師長疼錫。

麥玲玲馬年運程2026：肖虎者 - 2022年：壬寅年（虛齡5歲）

學習運不俗，聰明伶俐、表達能力亦有進步，只是情緒起伏較大，需要從旁多作教導。

麥玲玲馬年運程2026：肖兔者 - 2023年：癸卯年（虛齡4歲）

癸卯年的小朋友表現乖巧、聰明伶俐，學習運不俗，可得長輩及老師疼錫。

麥玲玲馬年運程2026：肖龍者 - 2024年：甲辰年（虛齡3歲）

學習能力有進步，加上個性乖巧，馬年將會頗得長輩疼錫。

麥玲玲馬年運程2026：肖蛇者 - 2013年：癸巳年（虛齡14歲）

學習運不俗，加上個人頭腦清晰、表現乖巧，可得師長疼鍚；惟容易因為活動頻繁而分散注意力，建議參與課外活動要適可而止，或選擇一至兩個有興趣的項目專注發展，不宜涉獵太多範疇。新一年亦要開始學習理財，需要量入為出，以免入不敷支。

