麥玲玲馬年運程2026│12生肖健康運 部份生肖要留意呼吸道腸胃健康

2026馬年運程｜來到2026年，即睇2026馬年十二生肖運程整合！這次請來堪輿學家麥玲玲師傅，拆解2026年馬年十二生肖健康運，部份生肖要留意呼吸道、腸胃健康。

資料來源：麥玲玲師傅



麥玲玲馬年運程2026：肖馬者 - 2014年：甲午年（虛齡13歲）

要提防廚房、浴室等家居陷阱或於戶外活動時受傷、摔傷，凡事以安全為上。

麥玲玲馬年運程2026：肖羊者 - 2015年：乙未年（虛齡12歲）

惟腸胃及消化系統較弱，不宜進食太多生冷及肥膩食物，慎防有腸胃過敏或消化不良問題，家長需要特別注意。

麥玲玲馬年運程2026：肖猴者 - 2016年：丙申年（虛齡11歲）

惟馬年的健康運一般，尤其喉嚨、氣管及呼吸道較弱，若本身有氣管過敏問題者，外出時宜多注意空氣質素，亦要留意日常用品是否含有致敏原，以防敏感情況加劇。

麥玲玲馬年運程2026：肖雞者 - 2017年：丁酉年（虛齡10歲）

惟面對學業或人際關係等問題容易有輕微壓力，家長需要多花時間溝通，了解子女的想法，從旁輔導及疏理其情緒。

麥玲玲馬年運程2026：肖狗者 - 2018年：戊戌年（虛齡9歲）

健康方面腸胃及消化系統較弱，不宜進食太多生冷及肥膩食物，慎防腸胃超出負荷。

麥玲玲馬年運程2026：肖豬者 - 2019年：己亥年（虛齡8歲）

健康方面皮膚及氣管容易過敏，本身屬敏感體質者要更要留意居住環境中是否含有致敏原。

麥玲玲馬年運程2026：肖鼠者 - 2020年：庚子年（虛齡7歲）

惟馬年容易有受傷機會，尤其手腳容易扭傷、摔傷，需要提防家居陷阱，若小朋友本身較為活躍好動，家長需要多花時間看顧，慎防發生意外。

麥玲玲馬年運程2026：肖牛者 - 2021年：辛丑年（虛齡6歲）

惟年容易受傷，需要提防廚房、浴室等家居意外，亦要注意喉嚨、氣管較弱，容易久咳不癒，建議小朋友參加游泳、跑步等訓練，適量運動加強肺部健康。馬年健康一般，要留意牀頭不宜坐落於病星位置，宜以銅器重物化解。

麥玲玲馬年運程2026：肖虎者 - 2022年：壬寅年（虛齡5歲）

壬寅年出生的小朋友頭部、手部及腳部容易受傷，需要注意廚房、浴室等家居陷阱，若性格本身較為活潑好動，家長們更需要多花時間照顧，尤其進行戶外活動時要特別留神，慎防意外受傷。

麥玲玲馬年運程2026：肖兔者 - 2023年：癸卯年（虛齡4歲）

身體健康亦相對蛇年有進步，惟家長仍要留心小朋友容易有氣管過敏或皮膚敏感問題，需要注意空氣質素，亦要留意日常用品如沐浴露、牀單、被鋪等是否含有刺激性物質，不妨轉用有機產品減少致敏機會。

麥玲玲馬年運程2026：肖龍者 - 2024年：甲辰年（虛齡3歲）

惟行大火運需要注意腸胃及消化系統較弱，不宜進食太多生冷食物，以免「病從口入」。

麥玲玲馬年運程2026：肖蛇者 - 2025年：乙巳年（虛齡2歲）

乙巳年的小朋友馬年健康運尚可，惟始終命格木、火過旺，家長需要多留意小朋友的日常用品如牀單、被鋪或沐浴露等是否含有致敏原，慎防引發氣管敏感及皮膚過敏問題。

