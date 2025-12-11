入學｜幼稚園面試6大常見題型 考驗孩子聽從、協調、認知能力

幼稚園面試｜每年的8至12月是幼稚園收生季，不過盡管家長在面試前與子女練習了充足的面試技巧，相信仍然會擔心當天出現突發狀況，即看常見題型以及應對小朋友臨場發脾氣的技巧，讓各位家長面試可以順順利利！



面試常見題型

1. 基本資料/自我介紹

- 你叫甚麼名字？

- 今年幾多歲？

- 今天誰帶你來？

- 今天是乘坐甚麼交通工具來的？

- 詢問家庭背景，例如家庭人數、父母名字或工作等。

2. 認知與常識

- 辨認圖片中的動物／水果／顏色／形狀

- 指出自己／洋娃娃的五官位置

- 辨認日常物件， 如杯、牙刷等，詢問其用途或請小朋友示範

- 辨認圖片／洋娃娃的性別

- 辨認英文字母

3. 喜好

- 平常會在家中做甚麼？

- 最喜歡吃甚麼水果？

- 喜歡甚麼顏色？

- 假日會和父母到哪度玩？

4. 簡單指令

- 將相同形狀的玩具放在一起

- 讓小朋友繪畫／填塗顏色

- 把球從一個籃放進另一個籃／從籃中把球取出

5. 小組面試

通常以4至8位小朋友為一組，屆時會讓小朋友在課室內自由活動，老師會從旁觀察小朋友的社交能力、投入程度、專注力等，甚至會觀察小朋友會否與其他人起爭執。

6. 禮貌修養

- 老師會從旁觀察小朋友在進入或離開試場時會否要打招呼，如說早晨或再見。

- 老師送小禮物給小朋友時，會觀察小朋友會否懂得說多謝。

常見玩具題型

1. 疊積木

一般老師會邀請小朋友疊起指定數量的積木，考核小朋友的手腕靈活度、手指靈活度、以及跟從指令能力。

2. 串珠或串木牌、串環

小朋友需按照指令將珠子或木牌穿進指定繩子，主要考小朋友的認知能力、手眼協調、記憶力。

3. 切水果、切蔬菜、切食物

小朋友需要用玩具刀把食物切開，再合拼收起來再切下一份，或是將相同組件拼回一起。學校可從中觀察他們配對食物的邏輯思維。

4. 扭螺絲

扭螺絲需要小朋友用手指扭動膠螺絲轉入並轉出，並套上絲帽。這遊戲測試小朋友手眼協調能力、手指靈活度和專注力。

5. 拼圖

拼圖一般只有數塊的組合，難度較低。拼圖完成後，老師可能會問小朋友圖圖案，可以觀察考生的常識和認知水平。

6. 打開及蓋上膠蓋

老師會提供食物盒，讓小朋友打開以及蓋上膠蓋。主要考小朋友的小肌肉運用、手眼協調，同時也能觀察孩子自理能力表現。

7. 圖卡遊戲

老師會請小朋友說出圖卡上的物件、食物等名稱，這考核小朋友認知、觀察、分析及專注力。

8. 舀波子

小朋友需要將珠子或者波子舀到另一碗內，主要考核小朋友掌握握匙技巧。

9. 日常用品

老師會提供常見的日用品，如梳子、鏡子、牙刷等，測試小朋友的常識，看看他們是否懂得使用這些物品，考核小朋友的日常知識。

應對小朋友發脾氣技巧

如果小朋友在等待面試的時候發脾氣、不聽指示，家長應適時介入處理。為免小朋友出現臨場發脾氣的情況，家長可以根據實際情況做出以下方法：

1. 提早到達面試場地，讓小朋友有足夠時間適應陌生環境。

2. 在面試前要有充足睡眠及適當飲食。

3. 多鼓勵、多讚賞，當小朋友不安時亦要適時安撫，讓小朋友有足夠的安全感。

4. 制止小朋友發脾氣行為，在指導的同時亦要顧及到小朋友的情緒，鼓勵孩子重新投入面試。

幼稚園面試只是人生中一個小小的經歷。對於性格較內向、怕生的孩子，家長們不必過度擔心他們因為不開口而表現不佳。因為面試同時會評估小朋友的聽從指令能力，這樣的能力也是面試的其一優勢。因此，家長應保持平常心，避免給孩子帶來不必要的壓力。