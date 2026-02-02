荷花BB展2026｜獨家優惠減$3！必睇大劈價產品+現場優惠+免費贈品

荷花BB展2026｜全港最大型「荷花BB展」將於2026年2月6至8日假香港會議展覽中心 Hall 1舉辦，即日起至2月1日經《01空間》購票，更可以積分獨家減$3換購！



大型BB博覽全港最大型「荷花BB展」又到了！今年仍然會為各位爸媽提供接近500個展銷攤位，齊集嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等。場內更有大量免費著數禮品及熱門親子活動，為家長提供最全面的購物集中地！荷花BB展門票獨家減$3

荷花BB展2026 博覽資訊

日期及時間：2026年2月6至7日（10:00 am – 8:00 pm）；2026年2月8日（10:00 am – 7:00 pm）

地點：香港會議展覽中心 Hall 1



博覽優惠券 逾300頁禮品換領券 獨家減$3

每年「荷花BB展」都有大量免費禮品提供給各位入場人士換領，如果想率先掌握場內優惠大全，各位不妨考慮購入博覽優惠券，書中集齊逾300頁場內各攤位優惠，更附有限量禮品換領券，讓爸媽換取各款嬰兒禮品，或享有專屬購物折扣。由即日起至2月1日，凡經《01空間》購入博覽優惠券或門票，可以積分獨家減$3換購！

「荷花BB展」2026門票｜積分減$3

成人：$30

小童：$20

博覽優惠券：$55

荷花BB展2026精選優惠

荷花BB展2026最高CP值優惠

荷花限時拍賣會 低至32折起拍

荷花Eugene Babyon今年特別於荷花BB展舉辦Flash Auction，以前所未有低價拍賣熱門優質好物，參加人數有限，先到先得！

荷花限時拍賣會

地點：荷花BB展 – A01 攤位

日期：2月6 - 8日

時間：16:00–16:30

名額：每場20組

費用：全免



荷花BB展 十大精選贈品換領攻略

荷花BB展免費贈品【1】博覽「入場獎賞」- 憑門票即可換領！

禮品：博覽「入場獎賞」（Huggies天然透氣學習褲中碼2片裝 或 Cetaphil溫和潔膚露29ml 或 Virjoy Luxury亮膚潔面巾 /極致綿柔濕廁紙 或 VITIS® 健齒防蛀幼兒牙膏 或 B&H 99%純水加厚特大嬰兒柔濕巾 或 尚護健甜橙即效舒爽止痕貼 或 Catalo天然有機小紅莓乾 其他豐富禮品。）

換領方法：所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到W02攤位領取豐富禮品一份。

換領攤位：W02

荷花BB展免費贈品【2】紙尿片、有機果蓉、潤膚乳液

禮品：Huggies天然透氣紙尿片中碼2片裝 或 TEMPO純水濕紙巾迷你裝 或 Ella’s kitchen 有機果蓉/幼兒食品 或Cetaphil嬰兒潤膚乳液50ml 或 潔霸防蟎成分plus洗衣液 或 胃樂樂/ 糖樂樂益生菌體驗裝 或 李錦記舊庄特級蠔油/香煎銀鱈魚汁

換領方法：凡購買大會博覽購物優惠券即送以上禮品。

換領攤位：大會詢問處

荷花BB展免費贈品【3】限量 Blackmores 孕婦膠囊

禮品：Blackmores 孕婦黃金營養素迷你膠囊360粒 (價值$499)

換領方法：填妥簡單資料及出示懷孕證明。

換領攤位：W04-05

荷花BB展免費贈品【4】清潔BB小法寶 - 濕紙巾

禮品：濕紙巾10片裝1包

換領方法：憑NUK購物優惠券即場Like & share NUK Facebook。

換領攤位：G01-02

荷花BB展免費贈品【5】3ChemBio 送 抗敏保護膏體驗

禮品：Proteca抗敏保護膏15g 體驗裝

換領方法：在換領時段（10:30 & 14:30）憑優惠券到3ChemBio攤位。

換領攤位：A10

荷花BB展免費贈品【6】DAY ONE HK 送實用小熊餐具碟

禮品：小熊餐具碟 或 便攜食物杯

換領方法：即場下載DAY ONE HK手機應用程式並成功註冊。

換領攤位：C14-15

荷花BB展免費贈品【7】法國Bheue妊娠紋油及洗面奶體驗裝

禮品：法國Bheue妊娠紋油及洗面奶體驗裝

換領方法：追蹤 @ERGObabyHK , @SkipHopHK 及 @babycentralhk。

換領攤位：F14-15

荷花BB展免費贈品【8】Babycare嬰幼兒濕紙巾- 20片

禮品：Babycare皇牌產品嬰幼兒濕紙巾 - 20片

換領方法：憑優惠劵小冊子到指定攤位讚好及分享指定限時動態。

換領攤位：M06-07, M20-21

荷花BB展免費贈品【9】順順兒頂級嬰兒濕紙巾 (10片)

禮品：順順兒頂級嬰兒濕紙巾 (10片)

換領方法：追蹤順順兒Instagram或Facebook專頁，同時讚好及分享置頂貼文。

換領攤位：S17-18

荷花BB展免費贈品【10】愈BE MY ONLY可愛BB紗巾

禮品：愈BE MY ONLY可愛BB紗巾

換領方法：填妥會場登記表格。

換領攤位：E21

「荷花BB展」7大精選活動

荷花BB展2026【1】BB爬行比賽

展內將舉行最受家長歡迎的「荷花BB爬行比賽」！每節小組最快完成賽事將獲冠亞季軍，所有參加BB亦可獲證書及豐富禮品。今年更特設「超級英雄派對」，為BB穿上超級英雄造型，可獲得額外小禮物，亦可到「英雄漫畫格」的背景前體驗免費專業拍照，免費獲得4R照片乙張。

荷花BB展2026｜BB爬行比賽

荷花BB展2026【2】孩子升學教育日

今年邀請多個PN 及幼稚園校長，講解現時熱門的幼兒教育及升學資訊，包括一條龍學校特色及優勢、熱門幼小面試攻略、AI時代幼兒教育新發展、全球教育趨勢 - STEAM教學法、在職爸媽在家早教技巧等。

孩子升學教育日

荷花BB展2026【3】荷花Carseat Lab 探索體驗

匯集多個知名汽車座椅品牌，可即場體驗全面的汽車座椅資訊及示範，更特設「荷花 Carseat Lab 探索體驗」活動，由專業人員講解安全座椅種類、安全標準及注意事項。完成活動後更可獲得價值逾$500禮物福袋及專屬購物優惠。

荷花Carseat Lab 探索體驗

荷花BB展2026【4】學前Messy Play

BB展全新幼兒活動，大玩熱門Messy Play，特設三大主題，每日都有不同的主題活動，包括小小工程師、冬日動物園及交通工具日。由專業導師帶領孩子參與探索遊戲、多感官輪替體驗。

學前Messy Play

荷花BB展2026【5】第13屆全港幼小精英隊際大賽

一年一度幼教界盛事，邀請全港幼稚園精英小朋友以歌舞形式作賽，今年更新增小學組比賽，各校小朋友將呈獻K-pop、芭蕾、民族舞及親子舞等多樣風格，展現活力與創意，綻放自信光芒。

第13屆全港幼小精英隊際大賽

荷花BB展2026【6】荷花教育學院

新手爸媽對於照顧小朋友有不同疑難，荷花教育學院邀請專家助大家全方位提升育兒技能。課程囊括新手爸媽湊B實習課、嬰兒急救實習班、BLW餵食及哽塞急救實習課、幼兒常見疾病及意外護理實習班及PNK1入學攻略等。

荷花教育學院。

荷花BB展2026【7】舞台精采節目及講座

BB展大舞台會在不同時間上演精彩節目，包括不同種類的表演，另外亦設有不同免費講座，為大家講解新手爸媽育兒資訊、產前產後食補、嬰幼兒護理等主題，為博覽會增添氣氛。

