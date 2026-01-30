媽媽會2026｜10大熱門媽媽會 享會員禮遇 送咕𠱸被/尿片/現金券

媽媽會2026｜許多母嬰品牌公司也會設立媽媽會員專區，登記成為會員更會定時定候收到公司最新的產品優惠、育兒資訊、免費禮物及試用裝，例如尿片、奶粉、睡袋等。



麥當勞親子會會員

由即日起登記成為2026年麥當勞親子會會籍，均可享有迎新禮品、生日禮遇、免費美食優惠等驚喜！會籍有效日期至2026年12月31日。

Merries 媽媽會

登記成為Merries 媽媽會會員，可免費換First Premium紙尿片試用裝。加入Merries媽媽會，需要網上登記，便可以永久成為Merries 媽媽會會員。

美贊臣會

登記成為美贊臣會會員，即可享有各尊貴會員福利，包括優惠券、產前講座、迎新禮品，禮物例如尿片、濕紙巾等等。而成功推薦親友加入《美贊臣會》成為新會員，即可獲贈禮品乙份。

荷蘭美素佳兒®｜FRISO®Club

只要登記成為FRISO®Club會員，即可獲牛牛被乙張、高達HK$5200禮遇以及走佬袋 Checklist作為會員迎新賞，更可享會員購物優惠及免費送貨。

圖片來源：荷蘭美素佳兒®網站

雅培媽媽會｜「雅培營養會」

凡登記成為「雅培營養會」會員，將有機會獲得新會員禮遇，例如雅培指定產品的優惠券、試飲裝，及/或其他禮品。如您登記會員時正在懷孕中或有一名六個月或以下的子女，亦有機會獲得迎新禮品。

圖片來源：雅培網站

Huggies BB會

立即登記Huggies BB會，同時免費索取Huggies 禮物，包括紙尿片試用裝、現金券。

圖片來源：Huggies BB會

HiPP喜寶有機媽媽會

凡於網上登記成為有機媽媽會會員，可享獨家禮遇高達$600！

圖片來源：HiPP喜寶有機媽媽會

惠氏媽媽會

凡於網上登記成為惠氏媽媽會會員，可享有會員尊享優惠及活動、豐富入會禮物、會員尊享禮遇、會員限定購物優惠及1對1營養諮詢。

雀巢媽媽會

成為雀巢媽媽會會員後，即可體驗個人化貼心育兒資訊、參與專屬活動、產品試用等。

明治媽咪會

凡登記明治媽咪會做會員，即可領取HKTVmall $50優惠券，只適用於樂信藥業官方旗艦店，折實滿$100即減$50(明治嬰兒配方0-1歲系列除外)。