備戰AI時代！聖道百卉推三軌學制與嚴謹PBL　助學生入頂尖大學

踏入升中選校季，家長最關心的不只是孩子能否取得理想成績，更會思考一個長遠的問題——在人工智能（AI）迅速重塑世界的年代，怎樣的教育才能真正讓孩子走得更遠？未來社會需要的，不再是單純應付考試的能力，而是能夠獨立思考、主動解難、跨界協作與持續創新的素養。當科技日新月異，知識可以被快速搜尋甚至由AI生成，真正的競爭力，在於如何靈活運用所學，將知識轉化為解決真實問題的能力。



因此，家長在選校時不妨看重三大關鍵：紮實嚴謹的學術基礎、靈活清晰的升學階梯，以及課程能否真正連結現實世界。聖道百卉書院正是一所面向未來的中學，為完成本地或國際小學課程的學生，提供與時並進的升學選擇。學校巧妙結合三大升學路徑——英國 IGCSE／A-Levels、美國高中文憑，以及香港中學文憑（HKDSE），並融入結構化的項目式學習（PBL），讓學生在穩固學術根基的同時，培養實踐能力與創新思維，在大學申請及未來職涯發展中脫穎而出。

學生利用 3D 打印技術進行原型製作，透過不斷嘗試與改良，他們將腦海中的創意轉化為實體的創科成品，全面提升理工科思維與解難能力。

學術嚴謹並重 靈活規劃三大升學路徑

傳統升學模式往往較為單一，容易限制學生的發展方向。聖道百卉書院同時提供英國 IGCSE／A-Levels 及美國高中文憑課程，並可銜接 HKDSE，讓學生在保持學術深度與國際標準的前提下，靈活規劃通往世界頂尖大學的專屬路向。課程設計融合 STEM 理工思維與人文素養，既重視數理邏輯與科研能力，也強調寫作、分析與批判性思考，為學生建立全面而均衡的能力架構。

聖道百卉書院的學生走出課室，與環保機構合作，親身參與物資回收與分類工作。這不僅讓他們了解可持續發展的運作，更將課堂知識應用於真實的社會情境中。

打破傳統迷思 嚴謹且結構化的PBL

不少人誤以為項目式學習（PBL）只是輕鬆的活動教學，甚至以為只適合某類學生。事實上，聖道百卉書院的 PBL 經過系統化設計與嚴格評估機制，並與英美課程的學術標準緊密銜接，是連結理論與實踐的重要橋樑。

學生會先在數學、科學、人文與語言科目中建立穩固基礎，再透過專屬課時，將知識應用於真實情境的任務之中。從研究設計、數據分析，到最終展示與反思，整個學習過程結構清晰、標準明確。這能真正培養學生將知識轉化為解難能力、團隊合作與創意思維——這些正是AI難以取代的核心競爭力。

項目式學習（PBL）涵蓋豐富的戶外考察，學生化身「小小專家」進行實地挖掘與採樣，親身體驗考古學或環境科學的專業實踐過程。

貼近專業實踐 十大跨學科研習主軸（高中示例）

在高中階段（G9–12），學生可參與多個貼近真實專業領域的跨學科研習主軸，提早涉獵專業知識。以下為部分課程示例：

• 科學與科技領域：涵蓋生物多樣性（生物）、醫學探索（生物）、傳感器技術（物理）及軟件數據建模（電腦），全面培養學生的理工科思維與科研能力。

• 人文與社會科學：包括考古學（歷史）、統計分析（經濟）、法律程序（法律）及學術寫作（英文），讓學生將學術理論與真實社會情境緊密結合。

• 藝術與實用設計：設有金屬鑄造（藝術）及建築學（藝術），激發創新思維與實踐智慧。

*備註：以上為高中階段部分研習主軸示例。初中及其他年級亦設有不同主題，內容會按學生年齡及學習階段作適切規劃，並因應每年發展方向而調整。

經過嚴謹的研習與籌備，學生自信地在台上向大眾匯報其項目成果，從小培養出頂尖大學與未來職場極為看重的溝通技巧及領袖風範。

真實夥伴合作 累積雙重升學優勢

為讓學生的學習真正與未來接軌，聖道百卉書院與香港領先的創新平台——浩觀基金會建立合作關係，讓學生直接與企業家、創新者及程式編寫員交流學習。此外，學生更有機會參與世界各地頂尖大學項目、騰訊及香港政府的相關計劃，接觸前沿科技與研究議題。

畢業時，學生不僅擁有優秀的公開試成績，更累積了近乎專業水平的實戰經驗，以及具份量的作品集與履歷。這讓他們在大學面試、獎學金申請及未來求職時，能具體展示自己的熱情項目與解難成果，優勢自然彰顯。

植根香港 培育面向未來的領袖

聖道百卉書院珍視香港的多元文化與創業精神，學校採用小班教學與導師指導制度，為具潛力與成長心態的學生提供個人化的支持。在這裡，學生不只是為考試作準備，更是為未來作準備——蛻變成為有能力、有自信、有使命感的年青領袖。

聖道百卉書院

地址︰九龍大坑東棠蔭街15號

查詢︰2216 5200

學校網站：https://secondary.bloom.edu.hk/

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